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La famille de Jesús de Miguel s’exprime pour la première fois

Par Maxime Barbaud
1 min.

Moins de trois jours après le drame qui a coûté la vie à Jesús de Miguel, mort durant un match de 2e division espagnole entre l’UD Tenerife et Andorra FC, des suites d’un choc avec le gardien adverse, Jesus Owono, la famille de la victime s’est exprimée pour la première fois. Elle tient à souligner l’importance des marques de soutien dont elle fait l’objet, et demande à ce qu’on respecte sa période de deuil.

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«Nous n’avons pas de mots assez forts pour remercier chacun des messages, chacun des appels et chaque marque d’affection que nous recevons, est-il écrit dans le communiqué. Nous demandons que notre intimité, ainsi que celle de toutes les personnes qui nous accompagnent dans ces moments difficiles, soit préservée. Nous avons besoin de vivre notre deuil dans la tranquillité que cette situation exige.»

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