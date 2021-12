Équipe de France : Abdoulaye Doucouré, l'oublié de la génération 93

Alphonse Areola, Raphaël Varane, Samuel Umtiti, Paul Pogba, Nabil Fékir, Florian Thauvin : tous ces joueurs ont deux choses en commun. Ils sont certes liés à vie de par leur titre de champion du monde acquis en 2018, en Russie, avec l'équipe de France. Mais ces hommes sont avant tout issus de la même génération : celle de 1993. Une cuvée ayant longtemps façonné les espoirs du football français tant les joueurs qui ont vu le jour la même année que le sacre de l'OM en Ligue des champions ont performé au cours de leur jeunesse, en témoigne leur sacre de champion du monde U20 en 2013.

Contrairement à certains de ses anciens coéquipiers chez les jeunes, Abdoulaye Doucouré a connu des fortunes diverses. Le très performant milieu de terrain français aujourd'hui âgé de 28 ans et faisant les beaux jours d'Everton, en Premier League, n'est pourtant pas forcément moins pétri de talent que ses compatriotes. Mais s'il souffre probablement de la très forte concurrence dans l'entrejeu de l'équipe de France, il bénéficie peut-être aussi d'une exposition médiatique beaucoup moins importante que des habitués des Bleus, dont il n'a jamais porté le maillot chez les A (1 cape en Espoirs), ni même reçu une convocation.

Une image en France éloignée de la réalité

Arrivé en 2007 au Stade Rennais FC avant de faire ses débuts en Ligue 1 (où il a joué 75 matchs) en avril 2013 à Brest, celui qui est désormais l'un des chouchous de Goodison Park a pris la direction de la Premier League et de Watford en 2016, rapportant une somme colossale à l'époque aux Rouge et Noir (environ 10,6 M€). Pourtant, le président en poste à Rennes, René Ruello, n'avait pas hésité à cartonner gratuitement Abdoulaye Doucouré, estimant que ce dernier « a un genou qui est une épée de Damoclès permanente au-dessus de la tête. Quand il fait deux matchs de suite, vous lui enlevez deux litres d’eau dans le genou. Du jour au lendemain, il peut arrêter. On l’a vendu correctement, mais loin de sa vraie valeur ». Une attaque a priori malvenue tant le natif de Meulan-en-Yvelines a mouillé le maillot avec le SRFC, partant avec la satisfaction d'avoir rapporté de l'argent à son club formateur.

Très attristé et affecté par les propos tenus par son ancien président, Doucouré a depuis bien tourné la page, gardant en mémoire une très belle image de Rennes, envers qui il sera toujours reconnaissant de lui avoir permis d'exploser au plus haut niveau. S'il a depuis tourné la page, il a surtout offert la meilleure des réponses à ses détracteurs. Depuis qu'il a traversé la Manche en 2016, le Frenchie a disputé pas moins de 171 rencontres de Premier League (pour 21 buts et 19 passes décisives). Ces propos, ne s'étant donc jamais vérifiés, ont-ils joué dans l'image qu'a gardée la France d'Abdoulaye Doucouré ? C'est à se le demander, car de l'autre côté de la Manche, le n°16 d'Everton est en tout cas considéré parmi les meilleurs joueurs à son poste.

Doucouré croit encore aux Bleus

Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si, comme nous vous le révélions, plusieurs cadors s'intéressent de près à son profil. Comptant parmi les leaders du vestiaire de Rafael Benitez et de ses éléments les plus importants, l'ancien Rennais, de nature discrète, mériterait peut-être au moins d'avoir sa chance en sélection, où les places sont très chères. En attendant de savoir si le wagon des Bleus frappera un jour à sa porte, Abdoulaye Doucouré, conscient qu'il lui sera quasiment impossible de figurer parmi les hommes choisis par Didier Deschamps pour représenter la France au Qatar pour la Coupe du monde 2022, continue en tout cas de travailler dur et humblement avec les Toffees. Une intégration tardive en sélection à l'image d'autres membres de la génération 1993 comme Jordan Veretout, viendrait alors concrétiser son rêve ultime.