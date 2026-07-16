Menu Rechercher
Commenter 9
Coupe du Monde

Équipe de France : un nouveau joueur s’est blessé à l’entraînement

Par Sasha Nahon
1 min.
Brice Samba avec Rennes @Maxppp

Au lendemain de l’élimination des Bleus face à l’Espagne (2-0) en demi-finale de la Coupe du Monde, Brice Samba n’a pas pu aller au bout de la séance d’entraînement organisée à Bentley. Selon Le Parisien, le gardien de l’équipe de France a ressenti une douleur au mollet et a quitté la pelouse après seulement quelques minutes, à la suite d’un échange avec l’entraîneur des gardiens, Franck Raviot.

La suite après cette publicité

Il doit désormais passer des examens afin de déterminer la nature de sa blessure et savoir si oui ou non, il pourrait être dans le groupe pour le dernier match des Bleus contre l’Angleterre. Les joueurs de Didier Deschamps quitteront le Massachusetts ce jeudi pour rejoindre Miami, où ils affronteront l’Angleterre lors du match pour la troisième place samedi à 23h. William Saliba est, à ce stade, le seul forfait confirmé pour cette rencontre.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (9)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
France
Brice Samba

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
France Flag France
Brice Samba Brice Samba
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier