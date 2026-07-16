Équipe de France : un nouveau joueur s’est blessé à l’entraînement

Au lendemain de l’élimination des Bleus face à l’Espagne (2-0) en demi-finale de la Coupe du Monde, Brice Samba n’a pas pu aller au bout de la séance d’entraînement organisée à Bentley. Selon Le Parisien, le gardien de l’équipe de France a ressenti une douleur au mollet et a quitté la pelouse après seulement quelques minutes, à la suite d’un échange avec l’entraîneur des gardiens, Franck Raviot.

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Il doit désormais passer des examens afin de déterminer la nature de sa blessure et savoir si oui ou non, il pourrait être dans le groupe pour le dernier match des Bleus contre l’Angleterre. Les joueurs de Didier Deschamps quitteront le Massachusetts ce jeudi pour rejoindre Miami, où ils affronteront l’Angleterre lors du match pour la troisième place samedi à 23h. William Saliba est, à ce stade, le seul forfait confirmé pour cette rencontre.