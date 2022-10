La suite après cette publicité

Ce samedi soir, le RC Lens a battu l'Olympique de Marseille à l'Orange Vélodrome sur le score d'un but à zéro. Par conséquent, les Nordistes prennent la deuxième position de Ligue 1 et relèguent l'OM à la quatrième position. Comme Franck Haise, Fofana ne pense pas à la Ligue des Champions et prévoit un avenir absolument radieux pour l'OM cette saison.