Deux offres pour suivre le dénouement de la CAN 2025 sur beIN SPORTS !

Le programme des quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies est tombé à l’issue des huitièmes de finale qui ont vu passer tous les favoris, du Maroc au Nigéria en passant par l’Egypte et le Sénégal. Ce sont donc des affiches prestigieuses qui vont se jouer ces 9 et 10 janvier, pour constituer le dernier carré de la CAN 2025. Mali-Sénégal, Cameroun-Maroc, Algérie-Nigéria et Egypte-Côte d’Ivoire, quatre énormes chocs qui vont mettre aux prises les plus grandes stars africaines.

Le Maroc va-t-il passer son premier obstacle sérieux, avec Hakimi définitivement de retour dans le onze ? L’Algérie va-t-elle réaliser l’exploit d’éliminer le Nigéria, l’équipe la plus impressionnante depuis le début de la compétition ? Le Sénégal parviendra-t-il à faire chuter les vaillants Maliens ? Mohamed Salah conduira-t-il l’Egypte en demi-finale ? Pour le savoir, une seule solution, s’abonner à beIN SPORTS. Pour cela, rien de plus simple.

Toute la CAN sur beIN SPORTS avec ces offres Canal+

Plusieurs options s’offrent à vous. La première avec l’offre beIN SPORTS CONNECT*, qui, en plus de la CAN 2025, vous permettra d’avoir accès à un big match du samedi 17h de la Ligue 1 McDonald’s**, la Coupe de France, la Ligue 2 BKT, la Liga EA SPORTS, la Bundesliga, la Liga Portugal et la Süper Lig turque. Sans oublier la NBA, la NFL, la MLB, la NHL, Wimbledon, le circuit WTA, l’Investec Champions Cup, la Challenge Cup, la Liqui Moly Starligue, et bien plus encore ! Le tout pour un tarif de 15€ par mois. (abonnement mensuel)

La deuxième avec la célèbre offre RAT+ SPORT**, qui vous donne accès à tout le sport de CANAL+, beIN SPORTS, Eurosport, mais aussi au cinéma ultra-récent, des séries et l’intégralité des contenus Apple TV ! Et encore plus de contenus incroyables à découvrir, pour un montant de 19,99 euros par mois. (abonnement mensuel**)

