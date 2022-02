Crystal Palace - Chelsea : les compositions officielles

Pour le compte de la 26ème journée de Premier League, Chelsea se déplace à Selhurst Park pour y affronter Crystal Palace (Suivez la rencontre en direct sur notre live commenté). Hormis sa défaite à Manchester City, Chelsea réalise un bon début d’année 2022 avec en prime une victoire en Coupe du Monde des Clubs contre Palmeiras (victoire 2-1 après prolongations). Le dernier match de Premier League pour remonté remonte au 23 janvier dernier et une démonstration de force contre Tottenham à Stamford Bridge (victoire 2-0). Après ça, une victoire difficile en FA Cup contre Plymouth après prolongations (2-1) puis cette parenthèse aux Émirats Arabes Unis. Pour le onze titulaire, Tuchel fait dans le classique. Lukaku est titulaire à la pointe de l’attaque accompagné de Ziyech et Havertz. Kanté est bien présent avec Jorginho au milieu de terrain et Thiago Silva est aussi présent dans la défense à trois des Blues.

En face, les victoires peinent à se montrer en Premier League. Il faut remonter au 28 décembre pour voir un succès des hommes de Patrick Vieira en championnat. En FA Cup, ils ont réussi à maintenir leur rang en s’imposant contre Milwall (2-1) puis Hartlepool (2-0). De plus contre les grosses écuries de Premier League les Eagles ne gagnent pas, elles ne prennent même pas de points hormis lors de la 10ème journée contre Manchester City. Sinon dernièrement, défaite Liverpool, West Ham, Tottenham et Manchester United avec 3 buts encaissés à chaque fois sauf contre les Red Devils. Pour la compo, plutôt du classique aussi. Jordan Ayew et Wilfried Zaha sont présents pour animer l'attaque. Récent champion d'Afrique avec le Sénégal, Kouyaté est aussi dans le onze.

Les compositions d'équipes :

Crystal Palace : Guaita - Clyne, Guéhi, Andersen, Mitchell - Kouyaté, McArthur (cap.) - Ayew, Olise, Schlupp - Zaha.

Chelsea : Mendy - Christensen, Thiago Silva, Rüdiger - Pulisic, Jorginho (cap.), Kanté, Sarr - Ziyech, Lukaku, Havertz.