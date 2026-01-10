Menu Rechercher
Commenter 2
Liga

Barça : un cadre sur le point de prolonger

Par Allan Brevi
1 min.
Andreas Christensen, au Barça @Maxppp

Le Barça a décidé de prolonger le contrat d’Andreas Christensen d’une saison supplémentaire selon Marca, jusqu’en juin 2027. La direction sportive a pris cette décision pour sécuriser l’avenir du défenseur central danois, dont le contrat actuel arrivait à échéance cet été. Cette prolongation intervient alors que Christensen sera indisponible jusqu’à la fin de la saison en raison d’une blessure, compliquant ses perspectives de transfert. Le joueur, exemplaire dans son rôle de remplaçant, n’a jamais posé de problème au club.

La suite après cette publicité

Cette prolongation s’inscrit également dans le contexte difficile du marché des défenseurs centraux en janvier pour le Barça, qui a dû se rabattre sur un latéral comme Cancelo. Christensen apporte de la stabilité à l’effectif et son maintien au club est considéré comme essentiel. Toutefois, il ne pourra pas participer à la finale de la Supercoupe d’Espagne face au Real Madrid.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone
Andreas Christensen

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Andreas Christensen Andreas Christensen
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier