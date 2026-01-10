Barça : un cadre sur le point de prolonger

Le Barça a décidé de prolonger le contrat d’Andreas Christensen d’une saison supplémentaire selon Marca, jusqu’en juin 2027. La direction sportive a pris cette décision pour sécuriser l’avenir du défenseur central danois, dont le contrat actuel arrivait à échéance cet été. Cette prolongation intervient alors que Christensen sera indisponible jusqu’à la fin de la saison en raison d’une blessure, compliquant ses perspectives de transfert. Le joueur, exemplaire dans son rôle de remplaçant, n’a jamais posé de problème au club.

Cette prolongation s’inscrit également dans le contexte difficile du marché des défenseurs centraux en janvier pour le Barça, qui a dû se rabattre sur un latéral comme Cancelo. Christensen apporte de la stabilité à l’effectif et son maintien au club est considéré comme essentiel. Toutefois, il ne pourra pas participer à la finale de la Supercoupe d’Espagne face au Real Madrid.