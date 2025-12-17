Coupe du Monde 2026 : la FIFA annonce les sommes XXL promises aux 48 participants

Qui succèdera à l’Argentine au palmarès de la Coupe du Monde ? Il est encore bien trop tôt pour le savoir. En revanche, les 48 nations engagées dans le tournoi organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique savent déjà qu’elles toucheront de belles sommes d’argent. La FIFA a en effet publié un communiqué dans lequel elle annonce qu’une enveloppe totale de 620 M€ sera redistribuée entre tous les participants. Un montant qui représente une augmentation de 50% par rapport à celui reversé en 2022 à l’occasion du Mondial au Qatar.

«Le Conseil de la FIFA s’est réuni avant la finale de la Coupe Intercontinentale de la FIFA™ à Doha, au Qatar, et a pris des décisions importantes concernant le développement du football junior et les questions de gouvernance. Dans un contexte d’excitation croissante après le tirage au sort final qui a eu lieu le 5 décembre 2025 à Washington DC, le Conseil de la FIFA a approuvé une contribution financière record de 727 millions de dollars US qui sera distribuée à la suite de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. La plus grande partie, soit 655 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 50 % par rapport à l’édition précédente, sera versée sous forme de prix aux 48 équipes participantes.»

Un minimum de 8,95 M€ garanti

Le pays qui soulèvera la Coupe du Monde empochera ainsi 50 millions de dollars (42,65 M€), soit 8 millions de dollars de plus qu’au Qatar. Le finaliste malheureux touchera 33 millions de dollars (28,1 M€). En 2022, l’équipe de France avait perçu 30 millions de dollars. Les nations qui se classeront à la troisième et quatrième place percevront respectivement 29 (24,7 M€) et 27 millions de dollars (23 M€). Les pays qui seront compris entre la 5e et la 8e place encaisseront un chèque de 19 millions de dollars (16,2 M€).

Ensuite, un chèque de 15 millions de dollars (12,8 M€) sera promis aux équipes classées entre la 9e et la 16e place. 11 millions de dollars (9,3 M€) sont promis de la 17e à la 32e place. Enfin, les derniers de la classe (33e à la 48e place) toucheront 9 millions de dollars. (7,7 M€). À noter que le montant de 1,5 million de dollars (1,28 M€) versés aux 48 participants pour couvrir les frais de préparation n’a pas changé depuis l’édition 2022. Au final, chaque pays qualifié est assuré de toucher un minimum garanti de 10,5 millions de dollars (8,95 M€).