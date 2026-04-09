C4 : Crystal Palace et le Shakhtar prennent une option

Avantage à l’hôte. Ce jeudi soir, les équipes qui ont reçu en quart de finale aller sont reparties du stade avec le sourire. Cela a commencé avec le Rayo Vallecano qui a étrillé l’AEK Athènes et est bien lancé pour rallier les demi-finales. A noter le but d’Akhomach, l’international marocain. Le match le plus attendu était celui entre Crystal Palace et la Fiorentina, qui était le théâtre de la première titularisation du Français Jean-Philippe Matera depuis son départ avorté à l’AC Milan en janvier dernier.

La suite après cette publicité

Et l’attaquant a inscrit son premier but depuis le 1er janvier 2026 avec les Eagles, sur penalty. Mitchell et Sarr ont aggravé le score. Enfin, le Shakhtar a pris son temps pour trouver la faille, mais il a finalement pris 3 buts d’avance à l’AZ Alkmaar avant le retour aux Pays-Bas. Enfin, Strasbourg s’est incliné 2-0 sur la pelouse de Mayence.

Les résultats des quarts de finale aller :

Rayo Vallecano 3-0 AEK Athènes : Akhomach (2e), Lopez (45+2), Palazon (sp, 74e)

Crystal Palace 3-0 Fiorentina : Mateta (sp, 24e), Mitchell (31e), Sarr (90+1e)

Shakhtar Donetsk 3-0 AZ Alkmaar : Pedrinho (72e), Santana (81e, 83e)

Mayence 2-0 Strasbourg : Sano (11e), Posch (19e)