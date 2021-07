FC Barcelone : Ilaix Moriba victime d'insultes racistes sur les réseaux sociaux

Alors que son entourage est encore en discussions avec la direction du Barça pour un possible renouvellement de contrat, l'Hispano-guinéen Ilaix Moriba a été victime ces derniers jours d'insultes racistes sur les réseaux sociaux. Plusieurs commentaires de haine font référence à sa couleur de peau, d'autres l'appellent à quitter le FC Barcelone en raison de ces négociations en attente. Le milieu de terrain de 18 ans a tenu à dénoncer ces messages injurieux sur son compte Tik Tok.

La suite après cette publicité

Dans la vidéo montrée par le produit de la Masia sur le réseau social, on peut le voir assis secouant négativement la tête alors qu'il lit les messages et écrit en anglais «Checking social media» (En train de faire un tour sur les réseaux sociaux en anglais). Puis, au fur et à mesure que les messages offensants apparaissent, on lit en anglais : «Really ?» (Vraiment ?).