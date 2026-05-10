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Real Madrid : Kylian Mbappé a rechuté

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp
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Ce dimanche matin encore, Kylian Mbappé était annoncé apte pour le Clasico. La presse espagnole expliquait qu’il avait participé à la séance de ce samedi et que s’il ne risquait pas d’être titulaire, il allait au moins figurer dans le groupe et rentrer en cours de match. Sauf que voilà, ce dimanche midi, le Real Madrid a dévoilé son groupe pour le match face au Barça et Kylian Mbappé est absent.

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Une absence qui a surpris tout le monde. Mais selon les informations de la COPE, Kylian Mbappé a en fait rechuté ce samedi. Il n’a pas réussi à passer outre sa douleur aux « semi-tendineux de la jambe gauche ». Il n’a pas réussi à surmonter cette douleur lors de la séance d’hier et il a même dû quitter prématurément l’entraînement avant la fin. Preuve que sa présence était déjà bien utopique hier soir…

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