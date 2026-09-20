Équipe de France : Zinédine Zidane refuse de réduire Mbappé au poste de 9

Zinédine Zidane n’a pas souhaité bouleverser la hiérarchie dès son arrivée à la tête de l’Équipe de France. Comme il l’avait déjà expliqué après l’annonce de sa première liste, le technicien âgé de 54 ans a choisi de maintenir Kylian Mbappé dans son rôle de capitaine. Une décision motivé par l’expérience vécue lors de la Coupe du Monde 2026, où l’attaquant du Real Madrid avait porté le brassard.

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« Ce qui m’a poussé à le conserver ? Le fait qu’il ait été le capitaine à la CDM. Il a tenu son rôle, c’est un joueur important, le meilleur du monde », a expliqué le nouveau sélectionneur des Bleus au micro de Telefoot, ce dimanche, avant de refuser de réduire Mbappé à son rôle d’avant-centre. Il n’est pas qu’un simple 9. Il peut jouer dans d’autres positions et c’est ce qu’on va essayer de faire à chaque match ».