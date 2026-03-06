OL - Lens : Moussa Niakhaté met fin à la polémique avec Malang Sarr

La séquence n’a échappé à personne. Hier soir lors du 1/4 de finale de Coupe de France entre l’OL et le RC Lens (2-2, 4-5 t.a.b.), Moussa Niakhaté et Malang Sarr se sont pris le bec à plusieurs reprises, particulièrement en deuxième mi-temps. Le Lensois a calmé le jeu après la rencontre au micro de beIN SPORTS, avant que le Lyonnais lui emboîte le pas sur ses réseaux sociaux.

«Il a tout dit (en parlant de Malang Sarr, qui avait parlé de "chamaillerie"). 3min après sur un CPA (coup de pied arrêté, ndlr) on s’est excusé et pris dans les bras. Après le match aussi. Malang c’est MON FRÈRE ! Ça fait presque 10ans qu’on se connait donc ce n’est pas un match qui changera les choses. Dans le football ce sont des choses qui arrivent et arriveront encore. no polemique», a écrit Niakhaté sur les réseaux sociaux. Les deux hommes pourraient se retrouver en sélection sénégalaise, le Lensois ayant affirmé à plusieurs reprises son désir de rejoindre les Lions de la Téranga ces derniers mois.