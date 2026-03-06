Menu Rechercher
OL - Lens : Moussa Niakhaté met fin à la polémique avec Malang Sarr

Lyon 2-2 Lens

La séquence n’a échappé à personne. Hier soir lors du 1/4 de finale de Coupe de France entre l’OL et le RC Lens (2-2, 4-5 t.a.b.), Moussa Niakhaté et Malang Sarr se sont pris le bec à plusieurs reprises, particulièrement en deuxième mi-temps. Le Lensois a calmé le jeu après la rencontre au micro de beIN SPORTS, avant que le Lyonnais lui emboîte le pas sur ses réseaux sociaux.

Moussa Niakhaté
Il a tout dit !
3min après sur un CPA on s’est excusé et prit dans les bras. Après le match aussi.
Malang c’est MON FRÈRE !
Ça fait presque 10ans qu’on se connait donc c’est pas un match qui changera les choses.
Dans le football ce sont des choses qui arrivent et arriveront encore ✌️❤️
#nopolemique
Explication de l’ambiance électrique entre Moussa Niakhaté et Malang Sarr lors du quart de finale de la Coupe de France, gagné par le RC Lens aux tirs au but.
#teamsenegal #OLRCL #malangsarr
«Il a tout dit (en parlant de Malang Sarr, qui avait parlé de "chamaillerie"). 3min après sur un CPA (coup de pied arrêté, ndlr) on s’est excusé et pris dans les bras. Après le match aussi. Malang c’est MON FRÈRE ! Ça fait presque 10ans qu’on se connait donc ce n’est pas un match qui changera les choses. Dans le football ce sont des choses qui arrivent et arriveront encore. no polemique», a écrit Niakhaté sur les réseaux sociaux. Les deux hommes pourraient se retrouver en sélection sénégalaise, le Lensois ayant affirmé à plusieurs reprises son désir de rejoindre les Lions de la Téranga ces derniers mois.

