Le début de saison poussif de la Juventus avant d'affronter le PSG

Les Turinois ne dominent plus le football en Italie, comme lors de leurs années dorées (entre 2012 et 2020 notamment). Après cinq premières journées de Serie A, les Bianconeri n'ont pas encore levé les doutes qui pèsent sur le jeu produit par la Vieille Dame depuis maintenant plusieurs saisons. Avec deux victoires et trois matchs nuls, l'inquiétude rôde aux alentours du Juventus Stadium. Sans être totalement mauvais, le début de saison de la Juventus n'est pas au niveau escompté. Une nouvelle saison difficile est inimaginable du côté de Turin, ou les supporters rêvent de retrouver les sommets avec une équipe qui se bat pour le titre et non pour une quatrième place.

La Juventus n'a toujours pas retrouvé les sommets qu'elle a connu dans un passé pas si lointain (deux finales de Ligue des Champions en 2015 et 2017, toutes les deux perdues). Même les victoires (contre Sassuolo et la Spezia) ont semblé laborieuses, c'est pour dire. Et si on se penche sur la question du pourquoi, il y a une première tentative d'explication avec les problèmes défensifs dont souffrent l'équipe turinoise. Les carences défensives de la Juve sont incarnées par le départ de Matthijs de Ligt au Bayern alors qu'il devait être le nouveau visage de la défense sur le long terme. Bremer, arrivé en provenance du Torino, est censé venir combler les faiblesses actuelles mais cela ressemble fort à un nouveau paris. La Juventus ne possède plus un mur comme à l'epoque, pas si lointaine, du duo Bonucci-Chiellini.

Une infirmerie pleine

En attaque, alors que Federico Chiesa est toujours à l'infirmerie et que son retour est très attendu de l'autre côté des Alpes, Dusan Vlahovic (4 réalisations en 4 rencontres) est un des seuls joueurs qui semble indéboulonnable dans l'équipe type des Juventini actuellement. Il a notamment inscrit deux superbes coups francs lors des trois dernières rencontres. Son association fait rêver d'autant plus depuis le départ de Paulo Dybala à l'AS Rome. Avec le recrutement d'Angel di Maria, la Juventus a désormais un secteur offensif plus étoffé, capable de faire basculer un match à tout moment. Au milieu de terrain, le retour de Paul Pogba, malgré son indisponibilité temporaire, devrait permettre au club italien de retrouver un joueur qu'il connaît très bien afin d'amener une certaine stabilité au sein d'une équipe chamboulée par ce dernier mercato.

Les arrivées de Leandro Paredes et d'Arkadiusz Milik devraient donner aussi plus de possibilités à Massimiliano Allegri au moment de choisir la composition d'équipe pour les matchs à venir, alors que de nombreux joueurs sont encore à l'infirmerie. Federico Chiesa et Paul Pogba donc, mais aussi Wojciech Szczesny, Marley Aké et Kaio Jorge. La plupart devrait retrouver les terrains incessamment sous peu mais pour quelle réussite au sein d'un club en quête d'un renouveau tant attendu ? Au complet, cette équipe semble armée pour lutter et reconquérir son trône en Italie, mais aussi pour faire son retour au premier plan en Europe dès la semaine du prochaine. Les dernières déclarations de l'entraîneur italien des Bianconeri n'invitent en tout cas pas à l'optimisme pour l'instant, surtout du côté des supporters. Le prochain match de la Vieille Dame contre le Paris Saint-Germain ce mardi 6 septembre à 21h en Ligue des Champions, permettra d'en savoir un plus sur les capacités de cette Juve là à retrouver les hautes sphères du football italien et européen.