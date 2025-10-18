La machine à scorer Erling Haaland est en train de terroriser la planète football !

Qui peut stopper Erling Haaland ? Les week-ends se suivent et se ressemblent pour le serial buteur de Manchester City, mais aucun adversaire ne semble, aujourd’hui, en mesure d’arrêter le cyborg norvégien. Une nouvelle fois décisif, ce samedi, lors de la victoire (2-0) des Skyblues face à Everton, l’ancien joueur de Molde et Dortmund n’en finit plus de briller. Titularisé par Pep Guardiola à la pointe de l’attaque mancunienne, le buteur de 25 ans a encore régalé les pensionnaires de l’Etihad Stadium.

Accrochés par les Toffees pendant près d’une heure de jeu, les Cityzens ont finalement, encore, confié leur destin à leur leader d’attaque. Sur un centre précis d’O’Reilly, l’international norvégien (46 sélections, 51 buts) libérait d’abord les siens d’une tête piquée (58e) avant de s’offrir un doublé cinq minutes plus tard d’une frappe du gauche en première intention (63e). Une nouvelle réalisation permettant au natif de Leeds de porter son total à 11 buts en Premier League, confortant au passage son statut de meilleur buteur.

23 buts en 13 matches…

Toujours aussi clinique face au but, le gaucher d’1,95, tout proche du triplé en fin de rencontre, enchaîne surtout un onzième match consécutif en trouvant le chemin des filets (doublé face à Everton, triplé et passe décisive contre Israël, buteur face à Brentford, doublé face à Monaco, doublé et une passe décisive contre Burnley, buteur face à Arsenal, buteur contre Naples, doublé contre Manchester United, quadruplé et une passe décisive face à la Moldavie, buteur contre la Finlande et buteur face à Brighton).

Auteur de 23 buts et 3 offrandes en 13 matches toutes compétitions confondues (club + sélection), Haaland permet ainsi à Manchester City de reprendre provisoirement la tête du championnat d’Angleterre. Une série impressionnante confirmant, par ailleurs, le réalisme glaçant du numéro 9 des Skyblues face au but. Pour rappel, Erling Haaland, déjà auteur d’une telle performance lors des exercices 2022-2023 et 2024-2025, est le seul joueur à avoir marqué 10 buts ou plus lors des 8 premiers matches de Premier League de la saison…