Stade de Reims : Ewen Jaouen va rejoindre Newcastle pour 28,5 M€ !

Le Stade de Reims s’apprête à boucler une nouvelle vente record pour un club de Ligue 2. Un an après avoir cédé Valentin Atangana à Al-Ahli pour 25 M€, puis vendu Patrick Zabi au Paris FC pour la même somme cet hiver (le transfert sera effectif à partir du 1er juillet), les Marnais ont trouvé un accord pour le transfert d’Ewen Jaouen pour 25 M€, plus 3,5 M€ de bonus, avec Newcastle, révèlent en cœur Canal+ et L’Equipe ce vendredi.

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Le jeune gardien (20 ans) s’est lui entendu avec les Magpies autour d’un contrat de 4 ans. Il devrait débarquer prochainement dans le nord de l’Angleterre et sera mis en concurrence avec l’expérimenté Nick Pope (34 ans). Le Français a une vraie carte à jouer avec son futur club. Prêté avec option d’achat par Southampton, Aaron Ramsdale, l’autre titulaire cette saison, n’est pas encore assuré de rester au club. La venue d’un autre gardien n’est pas à écarter.

Révélé en Ligue 2 cette saison

Nul doute que l’international Espoirs (2 sélections) a reçu quelques garanties avant de traverser la Manche. Il reste sur un exercice solide en Ligue 2 où il a manqué la montée dans l’élite. Reims a terminé 6e, en dehors des places de play off, mais avec la 4e meilleure défense du championnat. Avec 35 buts encaissés, Jaouen, titulaire des 34 journées, a tout de même réalisé 15 clean-sheets. Il s’agissait là de sa toute première saison aboutie.

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Il avait été prêté à Rodez il y a deux ans, puis Dunkerque l’an passé où il n’a pas toujours été installé dans le onze de départ. Ses performances cette saison lui ont permis de se révéler et de se distinguer auprès des recruteurs, anglais notamment. Outre Newcastle, Chelsea, Brighton et Tottenham le surveillaient. Mieux encore, le Real Madrid a même pensé à lui pour l’après-Thibaut Courtois. Pour cela, il faudra déjà valider la prochaine étape et virage pris dans sa jeune carrière.