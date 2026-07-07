L’Espagne se moque de Cristiano Ronaldo, la Belgique humilie Trump après la polémique Balogun

L’échec annoncé de Ronaldo

La presse espagnole n’oublie pas de parler de Cristiano Ronaldo, surtout les médias catalans. L’ancien rival madrilène a pris la porte dès les huitièmes de finale pour son dernier Mondial, un bonheur pour le journal Sport qui écrit que « l’Espagne a mis Ronaldo à la rue ». Dans un autre papier, la presse ibérique va un peu plus loin et parle d’un « échec annoncé ». Oui, Cristiano Ronaldo quitte ce tournoi en tant que meilleur buteur du Portugal avec trois buts, mais c’est l’arbre qui cache la forêt. Hier soir, CR7 a encore traversé la rencontre comme un fantôme, hormis une frappe en première période, il n’a jamais été en mesure d’inquiéter la défense espagnole. Cristiano Ronaldo a 41 ans et il est loin du joueur capable de changer le cours d’un match par un dribble ou une frappe, les années ont du poids et cela se voit, sans rien enlever à sa carrière titanesque pour autant.

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L’humour de la presse belge contre Donald Trump

Direction la Belgique pour évoquer le huitième de finale bouillant de cette nuit entre les Diables Rouges et les Etats-Unis, sur fond de polémique. « Soudain, tout le monde soutenait la Belgique », titre la presse belge. Petite précision d’abord, ce journal est sorti avant le résultat du match et c’est sûrement ça qui rend encore plus ironique le message suivant. Face au fiasco concernant la présence de Folarin Balogun qui a vu son carton rouge annulé sur intervention de Donald Trump, la presse belge a choisi de réagir avec humour en imaginant un scénario. « Les Diables Rouges ont atteint hier, avec beaucoup de chance, les quarts de finale de la Coupe du monde en battant les États-Unis », est-il écrit. « Le tournant du match est intervenu lorsque Folarin Balogun a reçu un carton rouge. C’est une décision sans précédent de l’ONU. Grâce à une résolution adoptée par les Américains, le président Donald Trump a exigé du président de la FIFA Gianni Infantino qu’il intervienne immédiatement auprès de la FIFA pour instaurer une nouvelle règle sur les cartons et permettre aux Diables Rouges d’affronter des supporters internationaux. » Évidemment, cette satire n’a rien de réel, mais la Belgique s’est bien qualifiée !

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L’équipe de France a essayé pour Bouaddi

Il aurait pu faire partie du groupe de l’équipe de France, finalement il sera sous un autre maillot jeudi soir pour le quart de finale. Ayyoub Bouaddi a choisi le Maroc au détriment de l’équipe de France, un choix très commenté puisque le Lillois est né en France, formé en France, et a fait toutes ses classes avec les équipes de France de jeunes. Finalement, Bouaddi a choisi les Lions de l’Atlas et cela laisse quelques regrets au sein des Bleus. Olivier Létang le président du LOSC avait prévenu Philippe Diallo du danger qui guettait l’équipe de France, et même Zinédine Zidane l’aurait eu au téléphone. Pas suffisant pour le convaincre.