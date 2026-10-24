PSG : Luis Enrique prévient l’OL avant le choc pour la première place
Ce lundi soir, le Paris Saint-Germain recevra l’Olympique Lyonnais au Parc des Princes pour un choc au sommet de la Ligue 1. Actuellement leader du championnat grâce à une meilleure différence de buts, l’OL de Paulo Fonseca devance notamment le PSG, le Paris FC, Lille et Monaco, tous à égalité de points. Présent en conférence de presse avant cette rencontre, Luis Enrique a affiché ses ambitions et sa volonté de reprendre la tête du classement. « On a montré notre capacité à améliorer nos résultats. On était loin il y a quelques semaines. Et dès lundi, on peut être leader. C’est important pour nous d’être le plus haut possible », a déclaré l’entraîneur espagnol, conscient de l’importance de ce rendez-vous dans la course au titre.
Mais le technicien parisien sait que la tâche ne sera pas simple face à des Lyonnais qui n’ont connu qu’une seule défaite depuis le début de la saison, sur la pelouse du RC Lens (2-1), lors de la sixième journée. « Affronter l’Olympique Lyonnais de Paulo Fonseca est une réelle motivation. On se rappelle qu’ils ont gagné l’an dernier ici, chez nous. C’est à nous de montrer ce que l’on sait faire », a poursuivi Luis Enrique. Le PSG aura donc une double motivation lundi soir : prendre sa revanche après le succès lyonnais au Parc des Princes la saison dernière et récupérer la première place du championnat.
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