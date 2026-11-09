Équipe de France : les Bleus ont passé du temps avec leurs supporters

Avant de retrouver les terrains de Clairefontaine pour leur première séance collective, les joueurs de l’équipe de France ont pris le temps de rencontrer leurs supporters. Une séance de dédicaces avait été organisée en amont de l’entraînement, offrant aux fans présents l’occasion d’approcher les internationaux, de repartir avec quelques autographes et de partager un moment privilégié avec leurs idoles.

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Dans une ambiance chaleureuse, les Bleus se sont prêtés au jeu avec disponibilité et sourires. Un rendez-vous apprécié par les supporters venus nombreux au centre national du football pour accueillir les hommes de Zinédine Zidane à l’occasion de ce nouveau rassemblement. De quoi lancer la semaine sur une belle note avant de passer aux choses sérieuses sur le terrain face à l’Italie et la Suisse.