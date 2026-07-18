Le LOSC surclasse la Louvière pour la première de Davide Ancelotti
Le LOSC a parfaitement lancé sa préparation estivale ce samedi. Pour le tout premier match de Davide Ancelotti sur le banc nordiste, les Dogues se sont largement imposés face à la RAAL La Louvière (3-0), pensionnaire de première division belge. Une première sortie convaincante pour le nouvel entraîneur lillois, arrivé cet été pour succéder à Bruno Genesio.
90' | 3⃣-0⃣— LOSC (@losclive) July 18, 2026
𝑪'𝒆𝒔𝒕 𝒕𝒆𝒓𝒎𝒊𝒏𝒆́ 🏁
Le LOSC s'impose dans ce premier match de préparation grâce à des buts de Soriba Diaoune, Gaëtan Perrin et Isaac Cossier 😍
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Sur le terrain, Lille n’a jamais vraiment été inquiété et a rapidement pris les commandes de la rencontre. Soriba Diaoune a ouvert le score avant que Gaëtan Perrin ne fasse le break avant la pause. En fin de partie, Isaac Cossier a parachevé le succès des Nordistes en inscrivant le troisième but. Un premier test réussi pour Davide Ancelotti, qui débute son aventure lilloise par une victoire encourageante.
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