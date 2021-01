Toulouse : Patrice Garande refroidit l'OM pour Adli

Avec le départ de Morgan Sanson à Aston Villa, et le prêt de Kevin Strootman au Genoa, André Villas-Boas a beaucoup moins de choix au milieu au moment de faire sa composition d'équipe du côté de l'Olympique de Marseille. Alors forcément, dans cette dernière ligne droite du mercato hivernal, le club phocéen multiplie les pistes pour renforcer son entrejeu et l'une d'entre elles mène à Amine Adli, actuellement au Toulouse FC. Et alors que le club de Ligue 2 ne semble pas favorable à un départ de son joueur de 20 ans, l'entraîneur des Violets Patrice Garande a mis les choses au clair après la victoire contre Clermont (3-2, une passe décisive pour Adli).

«J’ai confiance en lui et il a la confiance de ses partenaires. A partir du moment où il me dit qu’il a envie d’être là, qu’il veut jouer la montée avec nous et que ce qui se passe autour ne le perturbe pas, je lui fais confiance et j’ai raison de lui faire confiance. (...) C’est un garçon qui aime le club et qui a envie de monter avec nous. Il a montré aujourd’hui à tout le monde son attachement au club. C’est un jeune joueur, il faut aussi le protéger par rapport à ça et lui expliquer certaines choses. Il doit sa réussite à son travail, son investissement et ses partenaires. Il franchit peut-être les étapes plus vite que la moyenne. C’est un garçon qui vit un truc fantastique avec nous et ses potes. Il a très envie que la fin de l’aventure se concrétise par une montée. Il sera temps ensuite de passer à son avenir», a lâché le coach du Téfécé. L'OM est prévenu.