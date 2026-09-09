LdC : le centre parfait de Dembélé pour Ferran Torres

Le PSG se balade sur sa pelouse face au Slovan Bratislava de Yaya Touré. Déjà 3-0 après une grosse demi-heure de jeu. Après un doublé de Dembélé, c’est Ferran Torres qui a aggravé la marque, sur un service de Dembélé.

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Ousmane Dembélé buteur ✅

Ousmane Dembélé passeur ✅



Le PSG mène 3-0 après 30 minutes face au Slovan Bratislava 🥵#PSGSBR | #UCL pic.twitter.com/3lJAZMRaxv — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 9, 2026

Les deux hommes ne cessent de permuter, et c’est de la droite que Dembélé a déposé un centre parfait pour Ferran, qui a touché le cuir du bout du pied pour tromper le portier adverse.