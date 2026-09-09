Menu Rechercher
Commenter 1
Ligue des Champions

LdC : le centre parfait de Dembélé pour Ferran Torres

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Ferran Torres PSG
Regarder en direct sur CANAL+
PSG 5-1 Slovan Voir sur CANAL+

Le PSG se balade sur sa pelouse face au Slovan Bratislava de Yaya Touré. Déjà 3-0 après une grosse demi-heure de jeu. Après un doublé de Dembélé, c’est Ferran Torres qui a aggravé la marque, sur un service de Dembélé.

La suite après cette publicité

Les deux hommes ne cessent de permuter, et c’est de la droite que Dembélé a déposé un centre parfait pour Ferran, qui a touché le cuir du bout du pied pour tromper le portier adverse.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
PSG
Slovan
Ferran Torres

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
Slovan Logo Slovan Bratislava
Ferran Torres Ferran Torres
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier