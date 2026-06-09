Le Real Madrid est en discussions avancées avec Enzo Fernandez

Ce mardi, Florentino Pérez va mettre fin au suspense. Le président du Real Madrid a annoncé qu’il allait formuler aujourd’hui même une offre de 150 M€ pour un joueur mystère. Vitinha, João Neves, Michael Olise et plus récemment Julián Álvarez sont cités comme des candidats crédibles. Enzo Fernández, lui, n’a pas forcément été mentionné par les médias lors de la recherche de ce Galactique. Ce qui n’empêche pas les Merengues d’apprécier l’Argentin.

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Un joueur qui coche toutes les cases puisqu’il est encore dans la force de l’âge, puisqu’il a 25 ans et qu’il possède une solide expérience aussi bien en club avec Benfica ou encore Chelsea qu’en équipe nationale argentine. Une sélection avec laquelle il va tenter de conserver le titre de champion du monde acquis en 2022. En pleine préparation, le joueur représenté par Javier Pastore sait que son avenir se joue en coulisses.

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Ça avance entre Enzo Fernández et le Real Madrid

Ce n’est pas un secret, il est ouvert à un départ de Chelsea. Surtout que le club londonien n’est pas qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Manchester City, où va officier son ancien entraîneur Enzo Maresca, est sur le coup. Mais l’Argentin a surtout envoyé plusieurs appels du pied au Real Madrid, lui qui a annoncé publiquement qu’il veut vivre à Madrid et qu’il aimerait jouer en Espagne. Un message parfaitement entendu par les Merengues.

😯 ¿ENZO FERNÁNDEZ, la SUPERESTRELLA de FLORENTINO?



🙌 "Me han dicho que lo tiene avanzado con el Real Madrid".



🗣️ Información de @10JoseAlvarez. pic.twitter.com/k1FeGNENBU — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 8, 2026

Le Daily Mail annonce que le club merengue a exprimé son intérêt pour le joueur de 25 ans. El Chiringuito confirme et ajoute qu’il y a des discussions avancées entre le Real Madrid et l’entourage du joueur. Acheté pour 120 M€ par Chelsea en janvier 2023, il est estimé à 140 M€ par le club londonien, qui pourrait être prêt à le céder après une saison difficile marquée par les polémiques. Madrid est sur le coup.