FA Cup : Chelsea maîtrise Manchester City et se qualifie pour la finale

Le gratin du football anglais se présentait sur la mythique pelouse de Wembley, ce samedi, pour la première demi-finale de cette édition 2020-2021 de la FA Cup. Chelsea, 5ème de Premier League, était en effet opposé à Manchester City, leader incontesté du championnat outre-Manche, deux équipes également présentes dans le dernier carré de la Ligue des Champions. Pour ce choc très attendu par les amoureux du ballon rond au Royaume de sa Majesté, Thomas Tuchel ne dérogeait pas à la tactique mise en place depuis son arrivée sur le banc des Blues en janvier dernier et alignait un 3-4-3 avec notamment la titularisation de N'Golo Kanté au milieu de terrain ou encore d'Hakim Ziyech et Timo Werner en attaque. De son côté, Pep Guardiola, fidèle à son 4-3-3, décidait de faire confiance à Zack Steffen dans les buts des Citizens, à Benjamin Mendy dans le couloir gauche de la défense et à Ferran Torres aux avant-postes, alors que Walker, Gündogan, Bernardo Silva ou encore Mahrez prenaient place sur le banc au coup d'envoi.

Sans surprise, Manchester City imposait d'entrée un pressing très haut dans le camp de Chelsea et tentait d'étouffer les premières relances des Blues. La qualité technique de ces derniers leur permettait toutefois de se sortir de la pression effectuée par les hommes de Pep Guardiola et de rapidement mettre le pied sur le ballon. Sur la première offensive des Londoniens, Ziyech pensait même surprendre les Skyblues mais voyait son but être refusé par Mike Dean pour une légère position de hors-jeu au départ de l'action (6ème). Chelsea, dominateur en début de partie, posait alors de gros problèmes aux Mancuniens grâce à leur système de jeu et à leur positionnement. Parfaitement servi sur un centre de Reece James au second poteau, Ben Chilwell se précipitait sur sa reprise de volée et voyait son tir passer à côté de la cage de Steffen (19ème). Laporte s'employait ensuite pour contrer un centre en retrait dangereux de Werner (33ème) avant que James ne manque le cadre sur une lourde frappe à l'entrée de la surface (34ème). Si Manchester City reprenait le contrôle du cuir en fin de première période et tentait de trouver la faille dans la défense des Blues, les deux équipes ne parvenaient pas à se départager avant la pause.

Hakim Ziyech envoie Chelsea en finale

La mi-temps ne changeait en rien les intentions de Chelsea, qui, logiquement, confirmait sa bonne forme du jour et ouvrait le score grâce à Hakim Ziyech. Même configuration qu'en première mi-temps sur le but refusé aux Blues : Timo Werner, parfaitement lancé dans la profondeur par Mason Mount, profitait d'une sortie hasardeuse de Steffen pour servir dans la surface l'international marocain qui n'avait plus qu'à pousser le ballon dans le but vide (1-0, 55ème). Dans la foulée, le portier des Citizens se rattrapait et empêchait Ziyech, encore lui, de doubler la mise en remportant son face-à-face (59ème) après une absence de Ruben Dias. Probablement secoués par la sortie sur blessure de Kevin De Bruyne, touché à la cheville (48ème), les leaders de Premier League, méconnaissables, peinaient à relever la tête dans cette demi-finale et faisaient preuve de beaucoup de maladresse (65ème, 70ème, 73ème). Opérant en contre, Chelsea ne voulait pas se priver d'alourdir la marque mais se heurtait à la vigilance de Steffen (77ème).

Manchester City multipliait les assauts en fin de rencontre pour forcer le verrou londonien mais ne parvenait pas à tromper la vigilance d'un Kepa rassurant pour ses partenaires (82ème, 90+4ème). Au bout du compte, après un nouveau but refusé aux Blues pour hors-jeu (90+3ème), les Skyblues payent leur match raté face à une convaincante formation de Chelsea qui s'impose 1-0 et rejoint, comme lors de l'édition précédente (perdue face à Arsenal), la finale de la FA Cup. Les Citizens ratent l'occasion de s'offrir un incroyable quadruplé, du jamais vu en Angleterre, mais restent tout de même en course pour réaliser le triplé (Premier League, Ligue des Champions, Carabao Cup). Les joueurs de Thomas Tuchel, qui ne comptent que 2 défaites en 19 matchs depuis la prise de fonction du technicien allemand en janvier dernier, confirment leur excellente deuxième partie de saison. Ils affronteront, le 15 mai prochain à Wembley, soit Leicester, soit Southampton (opposés ce dimanche à 19h30 dans l'autre demi-finale), pour tenter de soulever une neuvième fois dans l'histoire du club le trophée de la plus vieille compétition de football au monde.