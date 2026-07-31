Manchester City prépare 9 départs

Cet été, Manchester City entame un nouveau cycle après le départ de Pep Guardiola. C’est Enzo Maresca, son ancien adjoint, qui a été choisi pour piloter ce nouveau projet. Il est aidé par le directeur sportif Hugo Viana. Les deux hommes échangent beaucoup en cette période de mercato où les pensionnaires de l’Etihad Stadium ont du pain sur la planche notamment en ce qui concerne les départs. Ils ont déjà bouclé les prêts de Mathys Detourbet (AS Monaco), Sverre Nypan (Lommel) et de Christian MacFarlane (Leicester). Selon le Manchester Evening News, d’autres jeunes joueurs du club vont s’en aller, dont Max Alleyne, Matty Henderson-Hall, Divin Mubama, Jaden Heskey et Steph Mfuni. Les Skyblues vont aussi devoir régler les cas de joueurs plus confirmés comme Claudio Echeverri et Juma Bah.

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Deux éléments régulièrement envoyés en prêt depuis leurs signatures. Toujours dans le groupe professionnel, les Mancuniens se préparent à perdre d’autres éléments, à commencer par James Trafford. Arrivé l’an dernier, l’Anglais est passé au second plan quand son club a misé sur Gianluigi Donnarumma. Il ne souhaite pas revivre une nouvelle saison dans la peau d’un remplaçant. Courtisé par Newcastle ou encore Aston Villa, il a finalement dit oui à Leeds. Man City va donc devoir trouver une doublure à Gigio. C’est même une priorité pour le MEN. Hier, le nom de Geronimo Rulli (OM) est sorti du chapeau. Les Cityzens vont aussi devoir gérer le départ de Rodri. En fin de contrat dans un an, l’Espagnol veut rejoindre le Real Madrid.

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Un nouveau cycle est lancé

Longtemps opposé à sa venue, Florentino Pérez a changé d’avis. La Cadena SER assure qu’une offre verbale de 50 M€ a été formulée par les Merengues à l’intention de City, qui veut désormais 75 M€ pour son joueur. En cas de départ, le Lillois Ayyoub Bouaddi est ardemment courtisé par les Anglais. Rodri n’est pas le seul joueur qui pourrait débarquer à Madrid. Outre Bernardo Silva qui a déjà signé, le nom de Ruben Dias est cité avec insistance. Toujours au rayon des départs, Savinho a demandé à s’en aller. Proche de rejoindre Tottenham l’été dernier, il était finalement resté. Cette fois-ci, cela semble plus sérieux. Plusieurs médias anglais annoncent des discussions entre les Spurs et les Skyblues pour un transfert à 70 M€.

En convalescence, Jack Grealish sait qu’il n’aura pas de chances de convaincre Enzo Maresca. L’Anglais cherche une porte de sortie, même si Everton aimerait le faire revenir de manière définitive. Dans la même situation, Kalvin Phillips va rejoindre Sheffield United pour un nouveau prêt. D’autres éléments comme Mateo Kovacic ne seront pas retenus. Maresca devra aussi trancher pour des joueurs qui n’ont pas toujours convaincu l’an dernier. Omar Marmoush, courtisé par Tottenham, ou encore Tijjani Reijnders, qui plaît à Galatasaray, sont dans cette situation. Manchester City, qui a notamment fait sauter la banque pour Elliot Anderson, peut toujours compter sur Phil Foden, Jérémy Doku, Abdukodir Khusanov ou encore Josko Gvardiol, qui prolongent tous l’aventure.