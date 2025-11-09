PL : Aston Villa écrase Bournemouth, Newcastle coule, Nottingham Forest se relance

Ce dimanche, la 11e journée de Premier League nous offrait un joli programme. Surprise du début de saison, Bournemouth (7e) se déplaçait sur le terrain d’Aston Villa (12e) avec la volonté de remonter sur le podium. Cependant, l’équipe d’Unai Emery est en progrès sur les dernières semaines et l’a démontré. Emiliano Buendia (28e) et Amadou Onana (40e) ont vite permis au club de Birmingham de prendre le large quand les Cherries se sont manqués à l’image de ce penalty raté par Antoine Semenyo (67e). Ross Barkley (77e) et Donyell Malen (83e) ont ensuite alourdi le score pour les Villans. Aston Villa s’impose 4-0 et remonte au septième rang devant son adversaire du jour qui se retrouve neuvième.

Dans le même temps, Newcastle a encore déçu contre Brentford. Les Magpies ont pourtant mené avec un pion d’Harvey Barnes (27e) mais Kevin Schade (56e) a égalisé. Pire, Igor Thiago (78e sp et 90e +5) a enfoncé le clou en fin de partie. Avec cette défaite 3-1, la bande d’Eddie Howe qui s’est retrouvée à dix après l’exclusion de Dan Burn (73e), se retrouve quatorzième à deux points de la zone rouge. Relégable, Nottingham Forest a fait une bonne opération en dominant Leeds United (3-1). Si Lukas Nmecha a vite marqué (13e), Ibrahim Sangaré (15e) a immédiatement répondu. En seconde période, Morgan Gibbs-White (68e) et Elliot Anderson sur penalty (90e) ont renversé la donne pour les Reds qui restent à la 19e place mais n’ont plus qu’un point de retard sur Burnley premier non relégable. Enfin, le dernier match entre Crystal Palace et Brighton & Hove Albion s’est achevé sur un triste match nul 0-0.

Les résultats de l’après-midi