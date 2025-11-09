Menu Rechercher
Commenter 3
Premier League

PL : Aston Villa écrase Bournemouth, Newcastle coule, Nottingham Forest se relance

Par Aurélien Macedo
2 min.
Unai Emery @Maxppp
Aston Villa 4-0 Bournemouth

Ce dimanche, la 11e journée de Premier League nous offrait un joli programme. Surprise du début de saison, Bournemouth (7e) se déplaçait sur le terrain d’Aston Villa (12e) avec la volonté de remonter sur le podium. Cependant, l’équipe d’Unai Emery est en progrès sur les dernières semaines et l’a démontré. Emiliano Buendia (28e) et Amadou Onana (40e) ont vite permis au club de Birmingham de prendre le large quand les Cherries se sont manqués à l’image de ce penalty raté par Antoine Semenyo (67e). Ross Barkley (77e) et Donyell Malen (83e) ont ensuite alourdi le score pour les Villans. Aston Villa s’impose 4-0 et remonte au septième rang devant son adversaire du jour qui se retrouve neuvième.

La suite après cette publicité

Classement live Premier League

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
8 Logo Man United Man United 18 11 +1 5 3 3 19 18
9 Logo Bournemouth Bournemouth 18 11 -1 5 3 3 17 18
10 Logo Crystal Palace Crystal Palace 17 11 +5 4 5 2 14 9
11 Logo Brighton Brighton 16 11 +2 4 4 3 17 15
12 Logo Brentford Brentford 16 11 0 5 1 5 17 17
Voir le classement complet

Dans le même temps, Newcastle a encore déçu contre Brentford. Les Magpies ont pourtant mené avec un pion d’Harvey Barnes (27e) mais Kevin Schade (56e) a égalisé. Pire, Igor Thiago (78e sp et 90e +5) a enfoncé le clou en fin de partie. Avec cette défaite 3-1, la bande d’Eddie Howe qui s’est retrouvée à dix après l’exclusion de Dan Burn (73e), se retrouve quatorzième à deux points de la zone rouge. Relégable, Nottingham Forest a fait une bonne opération en dominant Leeds United (3-1). Si Lukas Nmecha a vite marqué (13e), Ibrahim Sangaré (15e) a immédiatement répondu. En seconde période, Morgan Gibbs-White (68e) et Elliot Anderson sur penalty (90e) ont renversé la donne pour les Reds qui restent à la 19e place mais n’ont plus qu’un point de retard sur Burnley premier non relégable. Enfin, le dernier match entre Crystal Palace et Brighton & Hove Albion s’est achevé sur un triste match nul 0-0.

Les résultats de l’après-midi

  • Aston Villa 4-0 Bournemouth : Emiliano Buendia (28e), Amadou Onana (40e), Ross Barkley (77e) et Donyell Malen (83e) pour Aston Villa
  • Brentford 3-1 Newcastle : Kevin Schade (56e) et Igor Thiago (78e sp et 90e +5) pour Brentford; Harvey Barnes (27e) pour Newcastle
  • Crystal Palace 0-0 Brighton & Hove Albion
  • Nottingham Forest 3-1 Leeds United : Ibrahim Sangaré (15e), Morgan Gibbs-White (68e) et Elliot Anderson (90e, sp) pour Nottingham: Lukas Nmecha (13e) pour Leeds
Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Aston Villa
Newcastle
Nottingham

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Aston Villa Logo Aston Villa
Newcastle Logo Newcastle
Nottingham Logo Nottingham Forest
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier