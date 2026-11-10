Liverpool : Virgil van Dijk ouvre la porte à un départ

Virgil van Dijk ne semble pas particulièrement inquiet concernant son avenir à Liverpool. Alors que son contrat avec les Reds expire en juin prochain, le défenseur néerlandais de 35 ans n’a toujours pas pris de décision sur la suite de sa carrière. Des discussions avec la direction du club sont attendues dans les prochaines semaines et les prochains mois, mais le capitaine préfère rester concentré sur la saison en cours. « Je veux continuer à jouer et à faire ce que je fais, alors on verra ce que la saison nous réserve », a-t-il expliqué.

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Avant d’ajouter : « Si cela se prolonge, tant mieux. Sinon, j’irai ailleurs. Il n’y a rien à signaler pour le moment, mais cela ne signifie pas que je suis paniqué. Mentalement, je vais bien ; physiquement, j’ai eu un petit souci ces deux dernières semaines, mais je fais tout mon possible pour être présent sur le terrain». Arrivé au terme de son précédent contrat en juin 2025, le Néerlandais avait finalement prolongé de deux saisons en avril de la même année. Cette fois, aucune décision n’a encore été prise concernant son avenir, alors que Liverpool pourrait devoir envisager la succession de son capitaine.