Argentine, Real Madrid : c’est la catastrophe pour Franco Mastantuono

En 2025, Franco Mastantuono a vécu le meilleur été de sa vie. Grande promesse de River Plate, l’Argentin a rejoint le Real Madrid. Mais pas pour évoluer avec le Castilla, comme cela peut être le cas pour des jeunes sud-américains qui signent au sein de la Casa Blanca. Le natif d’Azul a d’ailleurs joué très rapidement sous les ordres de Xabi Alonso, bien décidé à lui faire une place dans son onze. Le jeune homme a enchaîné les apparitions avant d’alterner avec des passages sur le banc de touche. Puis, il a été moins utilisé au fur et à mesure de la saison, surtout quand Alvaro Arbeloa a pris les commandes de l’équipe fanion. Ainsi, Mastantuono a terminé son premier exercice avec un bilan de 35 matches toutes compétitions confondues (1484 minutes), dont 18 dans la peau d’un titulaire.

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Mastantuono ne jouera pas le Mondial

Il est aussi resté 14 fois sur le banc sans entrer en jeu, sans compter qu’il a manqué 4 matches pour blessure (inflammation du pubis), 2 après un carton rouge et 1 car il n’était pas convoqué. En ce qui concerne ses statistiques, l’international argentin a marqué 3 buts et délivré 1 assist. Au-delà des chiffres, il s’est montré irrégulier et n’a pas toujours réussi à confirmer les espoirs placés en lui. Depuis quelques semaines, la presse espagnole assure d’ailleurs que Mastantuono devrait s’en aller cet été sous la forme d’un prêt. Le Real Madrid espère que cela lui sera bénéfique comme cela l’a été pour Endrick à l’OL. Mais rien n’est encore fait puisque le futur entraîneur, qui a des chances d’être José Mourinho, devra donner son aval concernant la marche à suivre avec le joueur sous contrat jusqu’en juin 2031.

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Ce qui est sûr, c’est que le joueur n’est pas satisfait de sa première saison, aussi bien individuellement que collectivement. Malheureusement pour lui, cela a eu des répercussions sur sa carrière internationale. Hier soir, Lionel Scaloni a annoncé sa liste pour la Coupe du Monde 2026 et Mastantuono n’en fait pas partie. Un coup rude pour le joueur de 18 ans, qui est considéré comme un très grand espoir au pays. Il y a encore un an, beaucoup imaginaient qu’il serait dans la liste finale. D’autant qu’il a été appelé lors des rassemblements de novembre 2025 et de mars/avril 2026. Il avait même joué 45 minutes contre la Mauritanie le 28 mars dernier. Mais tout cela, ainsi que sa saison difficile à Madrid, n’a pas convaincu Scaloni de miser sur le joueur capable de jouer à tous les postes au milieu et comme ailier droit.

Une surprise qui n’en est pas vraiment une

En Argentine, ce choix est commenté, sans forcément être critiqué. TyC Sport écrit : «l’autre surprise, bien que prévisible, a commencé à se dessiner en décembre dernier : l’absence de Franco Mastantuono, dont le temps de jeu au Real Madrid est limité.» Olé n’est pas étonné non plus et parle de cohérence : «les absences de Marcos Acuña (qui a risqué sa place en s’efforçant de remporter le titre avec River), de Franco Mastantuono (dont le talent indéniable, ne jouant pas pour le Real Madrid, a affecté ses chances) et d’Emiliano Buendía (un joueur clé d’Aston Villa, champion de la Ligue Europa) ont suscité des remous dans le public, il semble que ce soit davantage dû à la nostalgie de ce qu’ils auraient représenté qu’à une décision contestable.»

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De son côté, ESPN est très déçu. «Franco Mastantuono ne participera pas à la Coupe du Monde 2026 avec l’équipe nationale argentine. Une nouvelle qui a été un coup dur tant pour les champions du monde en titre que pour le Real Madrid. Le jeune milieu de terrain argentin, considéré il y a encore quelques mois comme l’un des plus grands espoirs du football, a été écarté de la liste finale de Lionel Scaloni après une saison très irrégulière en Espagne. La décision de l’entraîneur argentin intervient après une année difficile pour l’ancien joueur de River Plate, qui a perdu sa place au Real Madrid malgré un début de saison prometteur (…) Cependant, le milieu de terrain n’a joué que 45 minutes contre la Mauritanie, lors d’une des prestations les plus décevantes de l’Argentine ces dernières années, et n’a pas du tout participé au match contre la Zambie. Ce manque de temps de jeu s’est avéré déterminant dans la décision de Scaloni de ne pas le retenir pour la Coupe du Monde 2026.»

Son cas fait parler

ESPN ajoute : «la situation est d’autant plus surprenante que Mastantuono avait même porté le maillot numéro 10 de Lionel Messi durant l’absence du capitaine argentin. Nombreux sont ceux qui ont interprété ce geste comme un signe de confiance absolue en son avenir au sein de l’équipe nationale. Mais le présent a finalement primé sur l’avenir. Scaloni a opté pour des joueurs plus expérimentés et bénéficiant d’un temps de jeu régulier pour défendre le titre mondial remporté au Qatar en 2022, tandis que le jeune Argentin est encore en phase d’adaptation au football européen. À mesure que Franco perdait de son importance, d’autres joueurs comme Nico Paz et Giuliano Simeone gagnaient en crédibilité, reléguant ainsi l’ancien joueur de River au second plan. Mastantuono demeure l’un des plus grands espoirs du football argentin, mais la Coupe du monde 2026 semble arriver trop tôt pour un footballeur qui cherche encore à s’imposer parmi l’élite.»

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À Madrid, AS évoque «le séisme Mastantuono» mais ne crie pas à l’injustice : «la saison irrégulière du joueur du Real Madrid explique la décision de Scaloni de ne pas le retenir dans la sélection.» Il faut aller du côté de la Catalogne pour trouver des soutiens pour l’Argentin. Mundo Deportivo a écrit à ce sujet : «la décision surprenante de Scaloni concernant Mastantuono avant la Coupe du Monde. (…) Franco Mastantuono était un candidat sérieux pour figurer sur cette liste, mais n’y a finalement pas été retenu. Lors des qualifications pour la Coupe du monde en Amérique du Sud, en l’absence de Lionel Messi, il a même porté le numéro 10, avec tout le prestige que cela implique. L’entraîneur argentin continue de faire confiance au jeune homme de 18 ans, mais les raisons de son absence sont purement footballistiques. Il a peu joué avec le Real Madrid et semble manquer de confiance. On espère qu’il la retrouvera après ce grand tournoi.» Un an après avoir signé à Madrid alors qu’il était courtisé par le PSG, Mastantuono a perdu gros en quelques mois. Nul doute que cet été 2026 risque d’être l’un des pires pour lui.