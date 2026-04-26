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Ligue 1

Paris FC - Lille OSC : les compositions officielles

Par Aurélien Macedo
1 min.
Genesio en bord terrain @Maxppp
Paris FC 0-1 Lille

Ce dimanche nous avons le droit à un joli duel pour la 31e journée de Ligue 1 entre le Paris FC et le Lille OSC. À domicile, les Franciliens s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Kevin Trapp dans les cages derrière Adama Camara, Diego Coppola, Moustapha Mbow et Nhoa Sangui. Le milieu de terrain est assuré par Maxime Lopez, Pierre Lees-Melou et Marshall Munetsi. Devant, Ciro Immobile est accompagné par Jonathan Ikoné et Moses Simon.

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De leur côté, les Nordistes s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Berke Özer qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Aïssa Mandi et Romain Perraud en défense. Benjamin André et Ayyoub Bouaddi composent l’entrejeu. En pointe, Matias Fernandez-Pardo est soutenu par Ngal’ayel Mukau, Hakon Haraldsson et Félix Correia.

Les compositions

Paris FC :

Paris FC

4-3-3
Officielle

Lille OSC :

Lille

4-2-3-1
Officielle
Pub. le - MAJ le
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