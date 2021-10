Ligue des Nations : la Belgique n'en revient pas

La suite après cette publicité

Avant le match, la Belgique abordait ses retrouvailles avec la France avec une certaine confiance. Les Diables Rouges n’ont certes pas été sacrés champions d’Europe, mais ils débarquaient à Turin avec le statut de numéro 1 mondial et une série de 38 matches consécutifs en marquant à chaque fois. En face, les champions du monde sortaient d’un Euro compliqué et d’un rassemblement de septembre pas spécialement convaincant. Les craintes françaises se sont d’ailleurs confirmées en première période.

Les hommes de Didier Deschamps ont eu la possession du cuir dès l’entame de la partie avant de laisser les Belges prendre le contrôle. Une maîtrise concrétisée par deux buts inscrits juste avant la mi-temps. Mais au retour des vestiaires, tout a changé. Les Bleus étaient plus mordants et les partenaires d’Eden Hazard se sont liquéfiés. Ils ont pourtant bien cru s’en sortir grâce à Romelu Lukaku en toute fin de match, avant que le but du colosse belge ne soit refusé et que Théo Hernandez ne vienne les crucifier dans le temps additionnel. Un terrible scénario pour la Belgique que Roberto Martinez a tenté d’expliquer en conférence de presse.

Trop cruel pur les Belges

« Notre première période a été vraiment extraordinaire. On a été si confiant et si facile. En seconde, on a été un peu trop émotifs, on pensait peut-être un peu trop à la finale, au fait de se qualifier. On n'a pas fait ce qu'on devait faire. Ce n'est pas un excès de confiance. On voulait cette finale. Mais si tu laisses des espaces à la France, elle est dangereuse et chirurgicale. On l'a laissée revenir. Elle a eu l'énergie pour marquer un dernier but. Mais je trouve quand même très cruel de perdre ce match comme ça, à la 90e minute, vu la première période qu'on a réalisée, qui était de très grande qualité. C'est vraiment très dur. On doit cependant applaudir l'investissement des joueurs sur cette première période. C'est le moment d'afficher notre résilience. De se relever et de démontrer que l'on peut faire mieux. Ce n'était pas un problème athlétique. C'est une question de mental et de responsabilités. On apprend. »

La faillite mentale, un défaut qui a fait très mal à une équipe qui va avoir du mal à se débarrasser de l’étiquette de « favori qui ne confirme jamais ». « C'est ma grande déception. Mentalement... En deuxième mi-temps, nous avons ressenti la pression de la qualification. C'est devenu un football désespéré. Les garçons voulaient tellement. Nous aurions dû continuer à faire ce que nous faisions avant la mi-temps. L'équipe a montré une certaine résistance avec le but refusé. C'est tellement cruel ». Le ciel est donc tombé sur les têtes belges. D’ailleurs, Thibaut Courtois a clairement fait savoir que jouer le match pour la troisième place ne l’intéressait pas spécialement. Yannick Carrasco, lui, est resté plus mesuré, mais ne cachait pas que la France les avait mis KO debout.

« Le sentiment qui prédomine est la frustration, car c'était à nous de maîtriser le rythme du match alors qu'au final c'est eux qui mettent le 2-1 et prennent confiance. Les détails n'étaient pas en notre faveur avec le penalty et le but annulé. Le but encaissé tôt en seconde période était un coup sur la tête. » Enfin, Jason Denayer a lui aussi pointé du doigt un manque de caractère quand son équipe est bousculée. « Comment peut-on expliquer cela ? C'est un manque de régularité pourtant on revient avec un bon état d'esprit, mais cela ne suit pas dans les actes. Quand on n'a pas le pied sur le ballon, c'est dur pour nous et en deuxième mi-temps, on n'a pas eu la maîtrise. » Sonnés par les Français pour la deuxième fois en trois ans, les Diables Rouges n’en reviennent toujours pas.