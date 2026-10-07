Le nouveau classement FIFA est connu

Comme après chaque trêve internationale, le classement FIFA évolue et le dernier rassemblement n’échappe pas à la règle. Le top 4 n’a pas changé puisque l’Espagne reste en tête devant l’Argentine, la France et l’Angleterre. En revanche derrière, c’est plus serré. Le Portugal vient de s’emparer de la cinquième place en doublant le Brésil (6e) et le Maroc (7e). Les trois pays se tiennent en seulement deux points.

La suite après cette publicité

La Belgique arrive ensuite en huitième position devant les Pays-Bas (9e) et le Mexique (10e). Derrière, la Colombie est onzième devant la Suisse (12e). La Nati vient de doubler l’Allemagne (13e) et la Croatie (14e). Enfin, l’Italie arrive en quinzième position devant des nations solides comme les États-Unis (16e), le Japon (17e), le Sénégal (18e), la Norvège (19e) et l’Uruguay (20e).