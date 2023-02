La suite après cette publicité

Le classement des top buteurs européens fait son retour ce lundi avec le 18e bilan de la saison 2022/2023. Celui-ci concerne les buteurs qui ont sévi en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Encore une fois et comme quasiment toujours sur ce début de saison, la première place revient à Erling Braut Haaland, qui comptabilise 25 buts en 21 matches. Passeur décisif, le Norvégien n’a pas marqué contre Aston Villa (3-1) et a même été remplacé, à la suite d’un choc avec Emiliano Martinez, à la mi-temps. Il conserve néanmoins un solide avantage.

Deuxième, Enner Valencia n’a pas rejoué depuis les séismes qui ont touché la Turquie. L’attaquant équatorien de Fenerbahçe reste néanmoins bien placé avec cette deuxième position et un bilan remarquable de 20 buts en 18 matches. Enfin, le podium est complété par le Japonais Kyogo Furuhashi. Auteur d’une saison de haut vol où il est crédité de 19 buts en 23 matches, le joueur du Celtic Glasgow n’a pas joué en championnat puisque son équipe a gagné 5-1 en Coupe d’Écosse face à St Mirren.

Folarin Balogun rentre dans le top 10

Au pied du podium, on remarque l’arrivée d’un certain Victor Osimhen, qui roule sur la Serie A avec le Napoli. Le buteur nigérian a encore fait parler la poudre hier contre Cremonese lors d’une victoire 3-0 et peut se targuer de 17 réalisations en 18 rencontres. Des statistiques légèrement supérieures à celles d’Harry Kane. Cinquième, le buteur des Spurs reste sur une lourde défaite 4-1 avec Tottenham contre Leicester où il n’a pas marqué. Il reste devant Lawrence Shankland, qui a gagné 2-0 en Coupe d’Écossais avec Heart of Midlothian contre Hamilton.

Recruté par Southampton, Paul Onuachu n’a pas encore marqué avec les Saints et stagne à la septième position avec 16 buts en 21 matches. Derrière lui, Folarin Balogun s’offre une entrée remarquée. Huitième, le jeune Anglais brille avec le Stade de Reims où il a participé à une large victoire 4-0 contre Troyes qui lui permet d’afficher 15 buts en 22 matches. Derrière, les neuvièmes et dixièmes places sont détenues par Vladimir Pisarski et Quincy Promes qui sont en trêve hivernale avec les clubs russes du Krylya Sovetov et du Spartak Moscou.

Aux portes du top 10, on retrouve Vincent Janssen (Antwerp), Ivan Toney (Brentford), Hugo Cuypers (La Gantoise), Alexandre Lacazette (Olympique Lyonnais), Robert Lewandowski (FC Barcelone) Jonathan David (Lille), Wissam Ben Yedder (Monaco) et Bojan Miovski (Aberdeen), qui comptabilisent aussi 14 réalisations. Juste derrière, Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Niclas Fülkkrug (Werder Brême), Fabio Borini (Fatih Karagümrük) et Mario Gonzalez (Louvain) suivent avec 13 buts.

Le classement des tops buteurs européens