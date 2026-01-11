Menu Rechercher
PSG : la grosse confession de Luis Enrique sur Gonçalo Ramos

PSG Paris FC

Luis Enrique a tenu à saluer la performance et l’état d’esprit de Gonçalo Ramos avant le match de Coupe de France face au Paris FC. L’attaquant portugais s’affirme comme un élément clé du PSG cette saison, déjà auteur de 10 buts en seulement 9 titularisations, après une saison dernière marquée par 19 réalisations et 6 passes décisives en 18 matchs titulaires. Ramos s’est également illustré lors du Trophée des Champions face à l’OM cette semaine, égalisant à la 95e minute avant de transformer son penalty et ainsi offrir au PSG son premier trophée de 2026.

Présent en conférence de presse ce dimanche, Luis Enrique a déclaré : « à la fin, quand tu signes un contrat avec un grand club comme le PSG, tu ne sais pas combien de temps tu vas jouer. Ta responsabilité c’est d’être prêt pour aider ton équipe et représenter ton club. Et c’est ce qu’il fait, comme beaucoup de joueurs dans l’équipe. C’est un vrai exemple de ce que doit être un vrai joueur professionnel : tout le temps prêt, pas d’importance s’il est énervé. Il veut jouer plus de minutes, je sais qu’il mérite plus de minutes, mais il montre clairement ce qu’un joueur du PSG doit faire et je dois dire que je suis très content d’avoir un joueur comme Gonçalo Ramos. Son nombre de buts est incroyable à chaque saison. » L’intéressé appréciera.

