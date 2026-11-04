AS Roma : Léo Balerdi se fait dézinguer après ses boulettes contre Manchester United

Bis repetita pour l’AS Roma. Déjà victime d’une remontada face au Real Madrid, le club romain a vécu un nouveau scénario catastrophe ce mardi soir, cette fois sur la pelouse de Manchester United. Les Giallorossi se déplaçaient à Old Trafford en Ligue des Champions, avec l’ambition de réaliser un gros coup. Mais alors qu’ils menaient au score de deux buts, les hommes de Gian Piero Gasperini ont finalement subi une nouvelle remontada pour s’incliner (3-2). Une défaite particulièrement frustrante, marquée par les grosses erreurs défensives du club romain ou plutôt d’un seul homme. Titulaire dans l’arrière-garde italienne, Léo Balerdi a vécu une seconde période chaotique enchaînant les boulettes. L’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille a été directement impliqué sur les deux derniers buts mancuniens, précipitant la chute de son équipe.

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Et au lendemain de cette désillusion, la presse italienne n’a absolument pas épargné l’international argentin qui est considéré comme le principal fautif après cette défaite. La Gazzetta dello Sport lui a attribué un terrible 4,5/10, la pire note de son équipe. « Quelques bonnes choses, mais il se trompe toujours dans ses anticipations : d’abord, il s’en sort, puis il est sauvé par le double poteau de Mbeumo. Une fin de match cauchemardesque : il perd le ballon de l’égalisation et se fait prendre sur le 3-2 », écrit le quotidien au sujet du défenseur romain. Un jugement particulièrement sévère, qui résume parfaitement les difficultés rencontrées par Balerdi dans les moments décisifs de la rencontre.

Balerdi a plombé les siens

Tuttomercatoweb se montre tout aussi impitoyable. Le média italien attribue également un 4,5/10 à Balerdi et titre notamment sur ses « erreurs impardonnables ». Dans son analyse, le média pointe ses fautes grossières en seconde période qui ont ouvert la voie à la remontée mancunienne, ainsi qu’une nouvelle imprécision sur le troisième but pour achever les siens. Même constat chez SportMediaset, qui lui accorde un 5/10. Le média évoque un véritable trou noir dans les dix dernières minutes, après une prestation pourtant longtemps convaincante. Mais l’international argentin, un peu comme à l’OM finalement, est capable de tout gâcher d’un coup sur des erreurs de concentration. Et au plus haut niveau, cela coûte cher, trop cher.

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Cette nouvelle contre-performance fait forcément tache pour le défenseur romain. Et si Gian Piero Gasperini n’échappe pas non plus aux critiques concernant sa gestion de la seconde période, Balerdi cristallise une grande partie des reproches. Car Balerdi était surtout attendu sur ce genre de rencontres, pour montrer son caractère et prouver surtout qu’il était capable de résister lorsque son équipe est sous pression. Force est de constater que cela n’a pas été le cas. Une soirée à oublier.