Le couperet est tombé en Bretagne. Après plusieurs semaines de turbulences, Franck Haise n’est plus l’entraîneur du Stade Rennais, selon nos informations. Arrivé avec la mission de remettre le club sur les bons rails et de lui permettre de retrouver une place à la hauteur de ses ambitions, le technicien de 55 ans n’a finalement pas résisté à la terrible crise qui secoue l’institution bretonne depuis plusieurs semaines. Pourtant, tout avait commencé sous les meilleurs auspices. Un début de saison prometteur, trois victoires et un match nul, puis une prolongation de contrat jusqu’en 2028. Mais la dynamique s’est brutalement inversée. La lourde défaite face à Nice (5-2), le revers contre Lille (1-2), puis cette nouvelle humiliation sur la pelouse du NEC Nimègue (3-1) en Ligue Europa ont fini par précipiter sa chute. Le Stade Rennais a décidé de trancher dans le vif.

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Car au-delà des résultats, c’est bien la situation interne qui a fini par rendre la position de Franck Haise intenable. Comme nous vous le révélions, une fracture importante s’était installée entre l’entraîneur et une partie de son vestiaire depuis plusieurs semaines. Certains cadres avaient progressivement lâché leur technicien, tandis que les prestations rennaises témoignaient d’une équipe en perte totale de repères. Cinq matchs consécutifs sans victoire, un seul succès sur les huit dernières sorties et une défense particulièrement fébrile, avec 28 buts encaissés en 16 rencontres toutes compétitions confondues : les chiffres illustraient parfaitement le naufrage sportif des Rouge et Noir. La soirée cauchemardesque aux Pays-Bas, ponctuée par la colère des supporters présents dans le parcage visiteurs, aura finalement symbolisé cette rupture devenue impossible à ignorer.

Une fracture avec le vestiaire qui a précipité sa chute

La pression était également devenue considérable du côté des actionnaires. Nicolas de Tavernost, représentant de la famille Pinault, avait publiquement exprimé son inquiétude dans les colonnes de Ouest-France le 17 novembre dernier, tout en rappelant les exigences sportives du club et la nécessité de mieux intégrer les jeunes issus de l’Académie. Une sortie qui n’avait pas franchement été appréciée par Franck Haise, lequel avait répondu quelques jours plus tard en conférence de presse. Dans le même temps, les premiers mouvements en coulisses avaient commencé avec la mise à pied du team manager Nicolas Lesage, en vue d’une procédure de licenciement. Mais le grand ménage ne devait visiblement pas s’arrêter là. Arnaud Pouille, président exécutif, se retrouve lui aussi fragilisé, tandis que Loïc Désiré, directeur sportif, fait aussi partie des dirigeants sous surveillance. Une crise profonde qui dépasse largement le seul cadre du terrain.

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Pour Franck Haise, cette éviction représente un sérieux coup d’arrêt. Celui qui avait réussi à redonner de l’élan au Stade Rennais lors de son arrivée se retrouve finalement emporté par une spirale dont il n’aura jamais réussi à inverser le cours. Son bilan européen, avec une seule victoire en 21 rencontres dirigées en Ligue Europa, aura également pesé dans la balance, alors que Rennes voit sa qualification pour les barrages sérieusement menacée. Pour les dirigeants bretons, l’urgence est désormais de trouver un nouvel homme fort capable de reprendre un vestiaire fragilisé et de remettre de l’ordre dans une institution en pleine tourmente. Avec un effectif construit à coups de millions d’euros et des ambitions européennes clairement affichées, le Stade Rennais, neuvième de L1, ne peut plus se permettre de naviguer à vue. Le départ de Franck Haise pourrait ainsi n’être que le premier épisode d’une vaste opération de restructuration en Bretagne. Ce dimanche, à Toulouse, le désormais ex-coach de Rennes sera remplacé par Sébastien Tambouret, coach de la réserve.