Maghnes Akliouche a donné son accord pour rejoindre le PSG

Le futur de Maghnes Akliouche se dessine plus nettement. Promis à quitter Monaco l’été dernier, le milieu offensif de 24 ans est finalement resté une saison de plus dans son club formateur. Pas d’états d’âmes, bien au contraire. Devenu international tricolore en septembre, le Monégasque a confirmé qu’il avait les épaules pour aller voir à l’étage du dessus cette saison.

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Auteur de 43 matchs toutes compétitions confondues (7 buts, 11 passes décisives), Akliouche a particulièrement brillé lorsqu’il était attendu, notamment face au PSG. Il y avait eu cette parenthèse entre février et mars, lorsqu’il avait inscrit 2 buts et délivré 2 passes décisives en étant décisif et influent sur chacune des trois rencontres face à Paris (2 en Ligue des Champions, 1 en Ligue 1). On n’ira pas jusqu’à dire que ce sont ces trois matchs qui ont mis la puce à l’oreille des dirigeants parisiens, mais les prestations d’Akliouche ces jours-là ont certainement confirmé leur impression sur le joueur.

Paris veut boucler le départ de Lee à l’Atlético avant de conclure le dossier Akliouche

Déjà annoncé au PSG par nos soins ces derniers mois, Maghnes Akliouche s’en rapproche aujourd’hui plus que jamais. Selon nos informations, le Monégasque figure toujours parmi les priorités du club de la capitale. Mieux, il a même échangé avec Luis Enrique ces dernières semaines. Une conversation qui l’a rassuré puisque le joueur a donné son accord à l’idée de rejoindre le double champion d’Europe en titre.

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Aujourd’hui, Paris souhaite boucler le transfert de Kang-in Lee le plus vite possible à l’Atlético de Madrid. A partie de là, les dirigeants franciliens pourront accélérer leurs manœuvres pour boucler l’arrivée d’Akliouche. Les discussions se poursuivent de manière constante entre les différentes parties. Au cas où il rejoindrait le PSG, Akliouche deviendrait le septième international tricolore de l’effectif parisien aux côtés d’Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Désiré Doué, Warren Zaïre-Emery, Lucas Hernandez et Lucas Chevalier.