Bayern : Jonathan Tah donne les clefs pour renverser le PSG

À la veille de la demi-finale retour entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, l’enjeu est clair pour les hommes de Vincent Kompany : répondre à l’intensité parisienne et prendre le contrôle des zones clés du terrain. Dans un contexte où les deux équipes s’appuient sur beaucoup de mouvement et de permutations offensives, le Bayern devra surtout trouver un équilibre entre pressing agressif et solidité pour ne pas s’exposer aux transitions rapides du PSG.

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Interrogé sur l’approche tactique attendue, Jonathan Tah a insisté sur l’intensité et la discipline défensive à adopter face à un adversaire mobile et dangereux en contre : « Leurs joueurs se déplacent beaucoup et changent souvent de position, tout comme nous. Le plus important est que nous soyons agressifs et que nous nous engagions dans les duels. Nous devons gagner les duels et les seconds ballons, et tout faire pour éviter de nous faire contrer. »

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