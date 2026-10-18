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Espagne : Carvajal envoie un message à Luis de la Fuente

Par Allan Brevi
1 min.
Dani Carvajal et Lamine Yamal @Maxppp

Dani Carvajal n’a pas tiré un trait sur la sélection espagnole. À 34 ans, le latéral droit, qui vient de s’engager avec Getafe jusqu’au 30 juin 2027 après son départ du Real Madrid, garde l’espoir de retrouver un jour la Roja. Malgré son absence récente, l’international aux 51 sélections reste déterminé à défendre à nouveau les couleurs de son pays, à condition de retrouver son meilleur niveau.

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Dans un entretien relayé par Marca, le défenseur a confié avoir suivi avec passion le parcours de l’Espagne lors de la dernière Coupe du Monde, sans manquer la moindre rencontre. Très attaché au maillot national, Carvajal refuse donc de fermer définitivement la porte à un retour. « Je ne dirai jamais que je ne porterai plus jamais le maillot de l’équipe nationale. Je ne refuserai jamais de le porter à nouveau », a-t-il affirmé, envoyant ainsi un message clair au sélectionneur Luis de la Fuente.

Pub. le - MAJ le
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