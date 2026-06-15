Le Real Madrid veut vendre pour 100 M€

José Mourinho est déjà au travail. Avant même sa nomination à la tête de la Casa Blanca et les résultats des élections présidentielles, le Special One a décroché son téléphone pour appeler plusieurs joueurs de l’effectif actuel. Il a aussi contacté en personne certains joueurs avec lesquels il souhaite travailler dans la capitale espagnole. Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Bernardo Silva et Marc Cucurella ont été convaincus par son discours et son projet. Dans le même temps, l’entraîneur lusitanien a aussi donné la liste noire des joueurs sur lesquels il ne comptera pas l’an prochain.

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Leurs noms ont été dévoilés par Radio Marca la semaine dernière. Ainsi, on retrouve Franco Mastantuono, Fran Garcia, Raul Asensio, Dani Ceballos, Eduardo Camavinga et Rodrygo, qui est actuellement blessé. Ce lundi, c’est au tour de AS de s’intéresser au dégraissage des pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu. Cette fois-ci, il est surtout question des joueurs formés au sein de la Fabrica. Le quotidien espagnol explique que les Merengues espéraient vendre au moins pour 60 M€ les éléments formés au club. Mais ils ont revu ce chiffre à la hausse et estiment qu’ils pourraient empocher 100 M€.

Des Canteranos qui vont rapporter

Ce qui serait forcément bienvenu lors d’une fenêtre estivale durant laquelle Florentino Pérez et ses équipes investissent. Le club devrait récupérer 15 M€ grâce à la vente de Victor Muñoz à Newcastle, grâce aux parts que Madrid conserve sur lui. Un élément qui a déjà rapporté 5 M€ en passant à Osasuna il y a quelques mois. Les Madrilènes espèrent toucher le jackpot avec le très courtisé Gonzalo Garcia. Pour lui, le club attend 60 M€. Récemment, le nom du footballeur de 22 ans a été cité du côté de Como ou du Borussia Dortmund. Comme lui, les Canteranos Fran Garcia et Raul Asencio sont aussi en vente.

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Pour eux aussi, le Real Madrid attend des sommes importantes. Il faudra aussi surveiller la situation de Thiago Pitarch, qui a quelques courtisans. En plus de ces transferts, AS ajoute que les Merengues que des joueurs du Castilla vont aussi rapporter quelques euros comme Palacios, qui est dans le viseur de Como et Osasuna, Manuel Ángel, Yáñez et Valdepeñas. D’autres, tels que Arribas, Gila, Chema, Antonio Blanco, Álvaro Rodríguez et Obrador, pourraient aussi permettre au club de faire entrer de l’argent dans les caisses en cas de revente. Avec ces ventes, le Real Madrid espère renflouer ses caisses et pourquoi pas financer d’autres renforts.