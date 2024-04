Olivier Giroud donne une indication sur son avenir

Buteur lors de la nette victoire de l’AC Milan contre Lecce cet après midi (3-0), Olivier Giroud semble vivre ses derniers mois en Italie. Le troisième meilleur réalisateur de Serie A n’a pas prolongé avec le club lombard et de nombreuses rumeurs l’envoie en MLS au Los Angeles FC. Interrogé sur son avenir, le buteur de l’équipe de France a botté en touche.

« Je ne veux pas parler de mon avenir, j’ai lu, j’ai vu ce qu’on dit dans la presse et les médias, il n’y a rien de fait. Je suis un joueur du Milan, je suis très fier de faire partie de ce club et de cette équipe, je veux finir la saison de la meilleure des façons et on verra ensuite ce qui se passera la saison prochaine » a-t-il déclaré au micro de DAZN. Simple moyen de négocier son contrat ou réelle incertitude ? Le dossier devrait se décanter lors des prochaines semaines avant l’Euro.