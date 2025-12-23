Chelsea : l’AS Rome fonce sur l’indésirable Axel Disasi

Axel Disasi pourrait être l’un des dossiers chauds du prochain mercato hivernal. En difficulté à Chelsea, où son temps de jeu est quasi inexistant en Premier League cette saison, le défenseur central français attire l’attention de l’AS Rome. Selon les informations de RMC Sport, Gian Piero Gasperini apprécie particulièrement son profil athlétique et son expérience du très haut niveau, notamment acquise avec les Bleus. L’entraîneur italien aurait déjà exprimé à sa direction son souhait de renforcer l’arrière-garde romaine avec l’international tricolore, convaincu qu’il peut rapidement s’intégrer à ses principes de jeu et apporter une vraie plus-value défensive.

Du côté du joueur, cette piste italienne est loin de laisser indifférent. À 27 ans, Disasi sait qu’un départ temporaire pourrait être la meilleure solution pour retrouver du rythme et se remettre en valeur, comme il avait su le faire lors de son passage à Aston Villa en début d’année 2025. Un prêt lors du mois de janvier est aujourd’hui à l’étude entre Chelsea et la Roma, une formule qui arrangerait toutes les parties. Reste à savoir si les dirigeants londoniens accepteront de laisser filer leur défenseur sur la seconde partie de la saison, afin de lui offrir l’opportunité de se relancer loin de Stamford Bridge.