Barça : Xavi lève le voile sur la mise à l’écart d’Ousmane Dembélé

Entre Xavi et Ousmane Dembélé, tout n’a pas toujours été rose. Avant que le Français ne se décide enfin à prolonger son contrat au FC Barcelone, celui-ci avait effectivement été mis à l’écart par son entraîneur. Plusieurs mois plus tard et alors que l’ailier de 25 ans est, depuis, devenu l’un des piliers de l’équipe blaugrana, on connait enfin la raison de ce déclassement.

Dans la série documentaire diffusée sur Amazon Prime, "FC Barcelone: une nouvelle ère", Xavi explique ainsi : «Quand je lui ai dit que la décision du club était de ne pas le faire jouer, j’ai été honnête, explique le coach catalan. Il a toujours dit qu’il voulait rester au Barça, mais il n’a pas prolongé et j’ai pensé: ‘Il a dû signer avec une autre équipe’. »

