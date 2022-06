Arsenal : Edu annonce d'autres recrues

Arsenal se montre actif en ce début de mercato. Après les arrivées du jeune brésilien Marquinhos et du milieu portugais Fabio Vieira, les Gunners sont encore liés à de nombreux jeunes joueurs, à fort potentiel ou déjà confirmé comme Raphinha, Gabriel Jesus, Youri Tielemans ou encore Lisandro Martinez. Edu, le directeur sportif du club londonien a d'ailleurs annoncé à Skysports qu'il y aurait de nouvelles arrivées cet été : «oui, je pense que nous avons encore de bonnes conversations et des conversations positives pour être juste. J'espère que nous pourrons donner de bonnes nouvelles aux fans. Nous devons aller sur le marché et signer des joueurs passionnants, passionnés, avec le bon âge, la bonne attitude, la bonne mentalité.»

Le projet d'Arsenal est de bâtir une équipe jeune et prometteuse, qui aura l'avenir devant elle pour créer des automatismes : «nous voulons voir un club comme Arsenal avec une équipe jeune, une équipe excitante avec un grand, grand avenir. Comme je l'ai dit l'été dernier, l'idée d'avoir une équipe jeune est de leur donner l'opportunité de jouer ensemble pendant deux, trois, quatre, cinq, six saisons ensemble. Nous avons encore beaucoup à faire, mais nous sommes très enthousiastes à l'idée de commencer la saison avec les joueurs que nous avons ciblés et les joueurs que nous voulons signer également.»