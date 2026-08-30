Real Madrid : Jude Bellingham a encore choqué tout son monde !

Jude Bellingham a encore frappé fort. Face à Málaga ce dimanche au Santiago-Bernabéu, le milieu anglais a en effet livré une prestation XXL, à l’image de la confiance qui l’anime depuis plusieurs mois. Dès la 19e minute de jeu, l’ancien joueur du Borussia Dortmund a montré toute sa puissance en transperçant la défense andalouse avant de conclure avec sang-froid pour ouvrir le score. Un petit bijou résumant parfaitement son influence dans ce Real Madrid version José Mourinho. Capable de se projeter, de provoquer et de faire basculer une rencontre sur une accélération, le numéro 5 des Merengues a fait vivre un calvaire au promu andalou. Impliqué sur le deuxième but des siens en plaçant une tête en plein cœur de la surface, Bellingham aura été impliqué dans la plupart des attaques de la Casa Blanca.

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Pour autant, sa masterclass ne s’est pas limitée à ses qualités offensives. Le natif de Stourbridge a une nouvelle fois affiché une activité impressionnante dans l’entrejeu, participant aux efforts défensifs, pressant, récupérant et se rendant disponible dans toutes les zones du terrain. Sa capacité à enchaîner les courses, à résister aux duels et à maintenir son intensité pendant toute la rencontre a plus globalement illustré un joueur particulièrement affûté physiquement. Auteur de quelques retours défensifs impressionnant, l’international anglais aux 56 sélections (13 buts) a surtout symbolisé le nouveau visage affiché par le Real Madrid depuis l’arrivée de José Mourinho. Plus altruiste, plus connecté, plus déterminé, ce collectif a, en effet, pris un virage au cours de cet été 2026.

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Bellingham est de retour !

Sous les ordres du Special One, Bellingham, aligné en soutien de Mbappé, semble également avoir retrouvé une liberté qui lui permet d’exprimer pleinement son potentiel offensif. Après avoir déjà inscrit un but et délivré deux passes décisives lors de ses deux premières rencontres officielles de la saison, le droitier d’1m86 pourrait finalement s’imposer comme l’un des hommes forts de cette saison 2026-2027. «Je suis un peu plus libre, avec la possibilité de monter ou de descendre au besoin. J’y prends beaucoup de plaisir, et c’est pour ça que je joue bien», avouait-il d’ailleurs sur RMTV au coup de sifflet final avant d’ajouter : «nous avons un effectif très solide. Une excellente équipe avec de la qualité à chaque poste. Et quand l’entraîneur veut faire des changements, ceux qui n’ont pas joué la veille sont prêts. C’est pourquoi ils ont si bien joué aujourd’hui».

Remplacé en toute fin de match, Bellingham, acclamé par tout le public madrilène, a enfin profité de son passage devant les micros pour envoyer un message fort aux supporters merengues : «c’est toujours un moment très spécial. C’est un honneur de jouer pour ce club, dans ce stade et devant ces supporters. L’ovation était magnifique». Sur un nuage, celui qui avait inscrit 7 buts avec l’Angleterre lors du dernier Mondial semble donc avoir retrouvé la meilleure version de lui-même : celle d’un milieu capable de peser sur tous les aspects d’un match et de s’imposer comme l’un des véritables patrons du Real Madrid. Un constat plus que prometteur quand on sait qu’il peut également s’appliquer à Kylian Mbappé, une nouvelle fois buteur ce dimanche, ou encore Vinicius Jr, percutant et altruiste à l’image de son caviar adressé à Arda Güler en toute fin de rencontre. Vous l’aurez compris, tous les voyants sont aujourd’hui au vert pour Jude Bellingham & co.