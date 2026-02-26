Javier Tebas massacre le PSG et Nasser Al-Khelaïfi

On le sait, Javier Tebas n’a pas l’habitude de mâcher ses mots. Encore moins quand il évoque les clubs comme le Paris Saint-Germain, qui appartiennent à des états étrangers, un de ses grands combats ces dernières années. Lors d’un évènement organisé par le Financial Times, le patron de la Liga a encore critiqué le club parisien et son président, en raison de leur pouvoir auprès de l’UEFA et donc du fair-play financier mis en place par l’institution.

« Pour moi, c’est une blague que le PSG et Al-Khelaïfi soient en charge du fair-play financier. Je ne pense pas que ce soit idéal. C’est vrai que dernièrement le PSG est plus mesuré (dans ses dépenses, NDLR), mais ça fait une décennie que c’est la fête et maintenant qu’il redevient normal il va diriger ça ? Non, ce n’est pas possible », a-t-il expliqué, lui qui continue de défendre un modèle où les clubs vivent uniquement grâce aux revenus qu’ils génèrent et non à l’aide d’investissements externes.