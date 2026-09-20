FC Barcelone : Anthony Gordon est surpris par Lamine Yamal

Depuis le début de saison, le FC Barcelone est clairement la meilleure équipe d’Europe. Intenable offensivement, les hommes d’Hansi Flick n’en finissent plus d’impressionner et marquent beaucoup de buts à chaque rencontre. Arrivé cet été contre 80 millions d’euros, Anthony Gordon est venu étoffer ce secteur offensif et est impressionné par Lamine Yamal, comme il l’a confié au micro d’El Pais.

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« Beaucoup, mais à cause de sa mentalité. Je m’attendais à ce qu’il soit un bon joueur talentueux, mais je ne m’attendais pas à cette mentalité. D’habitude, un joueur aussi jeune et talentueux de cette manière relâche son effort côté défensif, mais il presse avec la même intensité que Rafa et moi. En plus, il ne manque jamais d’aller à la salle de gym. »