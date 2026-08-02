Arsène Wenger se retrouve à son tour au cœur de la polémique qui secoue la FIFA. Alors que Gianni Infantino fait face à une contestation grandissante après l’abandon de son projet FIFA Forward Enterprise, de nombreux observateurs du football estiment que l’ancien entraîneur d’Arsenal, aujourd’hui directeur du développement du football mondial à la FIFA, a joué un rôle majeur dans cette stratégie visant à accroître toujours davantage la dimension commerciale du football. Sa proximité avec le président de la FIFA est désormais vivement critiquée selon les informations du Telegraph.

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En ce sens, cette collaboration aurait durablement terni l’image qu’Arsène Wenger avait bâtie au cours de ses longues années à Arsenal. Beaucoup considèrent qu’en soutenant les réformes portées par Gianni Infantino, le technicien français est devenu l’un des principaux artisans d’une vision du football davantage tournée vers la rentabilité et les revenus commerciaux que vers les intérêts sportifs, une évolution qui alimente aujourd’hui les critiques contre la gouvernance de la FIFA.