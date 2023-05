Real Madrid : Eduardo Camavinga a impressionné Luka Modric

Eduardo Camavinga est en train de mettre tout le monde d’accord au Real Madrid. Il faut dire que l’ancien Rennais s’est imposé comme un titulaire en puissance dans le onze de Carlo Ancelotti. Grâce à sa polyvalence, le milieu de terrain français a même réussi à s’installer dans le couloir droit madrilène pour devenir le nouveau latéral droit de la Casa Blanca. Lors de la traditionnelle conférence de presse avant de retrouver Manchester City pour le compte des demi-finales retour de la Ligue des Champions, Luka Modric est revenu sur l’importance grandissante du joueur de 20 ans dans le groupe professionnel du Real tout en rappelant qu’il lui restait encore quelques étapes à franchir.

La suite après cette publicité

«Je le vois bien. Il va s’entraîner aujourd’hui. Depuis qu’il est arrivé, il a beaucoup grandi. Et cette saison, il a montré qu’il pouvait aussi très bien jouer au poste d’arrière latéral. Peut-être qu’il n’aime pas jouer à ce poste ! Mais c’est un gars qui, quel que soit l’endroit où on le place, se débrouille bien. C’est ce qu’il fait. Il est essentiel pour nous en raison de son football et de sa personnalité sur le terrain. Je suis heureux pour lui… et il peut encore grandir», a notamment confié le milieu de terrain croate, visiblement sous le charme de son coéquipier. Dans tous les cas, les Madrilènes auront besoin de toute leur force en présence pour faire un résultat à Manchester après le match nul de l’aller (1-1).

À lire

Ligue des Champions, Manchester City : İlkay Gündoğan brille de mille feux !