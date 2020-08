Real Madrid, PSG : Vinicius Junior sait où il veut jouer la saison prochaine

Ces derniers jours, on a beaucoup parlé de Vinicius Junior à Madrid. Le jeune ailier brésilien, qui peut parfois être aussi génial qu'agaçant sur le terrain, n'est pas entré en jeu face à Manchester City, lors du huitième de finale retour perdu par le Real Madrid (2-1). Une décision qui a valu de nombreuses critiques à Zinedine Zidane, et qui, surtout, aurait mis un coup au moral du jeune Brésilien.

La suite après cette publicité

Dans le même temps, la presse de la capitale espagnole persistait : le Paris Saint-Germain rêverait toujours d'attirer le joueur, qui plaît beaucoup au directeur sportif Leonardo. Plusieurs clubs du Vieux Continent, dont le champion de France, seraient ainsi venus toquer à la porte du Real Madrid ces dernières semaines. Mais les Merengues auraient recalé tout ce beau monde, et on sait désormais pourquoi.

Vinicius veut convaincre Zidane

Premièrement, car le président Florentino Pérez est toujours séduit par le joueur. Sa non-entrée en jeu contre Manchester City n'a d'ailleurs pas plu au principal dirigeant madrilène. L'ancien joueur de Flamengo compterait sur de nombreux soutiens parmi l'état-major du club, où on le voit comme un joueur important pour les années à venir. Ce qui ne semble pas forcément être le cas pour Zinedine Zidane. AS précise que le joueur n'est pas énervé contre le coach français, mais plutôt frustré par sa situation.

Il n'aurait, en revanche, aucune intention de partir. Ni même sous forme de prêt, comme c'est récurrent à Madrid pour les jeunes joueurs en manque de temps de jeu, ni sous forme de transfert définitif. Arsenal et Chelsea sont les derniers clubs à être venus aux nouvelles, mais il ne bougera pas. Le club ne veut pas s'en séparer, et surtout, il n'a pas envie de partir et souhaite prouver à Zinedine Zidane qu'il a sa place. Il sait que le Français lui offrira d'autres opportunités pour montrer son talent et il compte bien en profiter.