Coupe du Monde 2026 : le Paraguay n’a même pas atteint les 100 passes contre la France

Dans un huitième de finale longtemps verrouillé et remporté par l’équipe de France face au Paraguay (0-1), les chiffres traduisent la domination écrasante des Bleus. Avec seulement 99 passes réussies sur l’ensemble de la rencontre, les Paraguayens ont été étouffés par le pressing et la maîtrise technique française, qui a, de son côté, totalisé 510 passes. Une asymétrie nette qui illustre la difficulté des hommes de Daniel Garnero à exister dans la construction.

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Au-delà du volume de jeu, d’autres données confirment cette emprise totale. La France, elle, a également franchi un cap symbolique en inscrivant son 150e but en Coupe du Monde, devenant la quatrième nation à atteindre ce total derrière le Brésil, l’Allemagne et l’Argentine, tout en affichant 76 % de possession : son plus haut niveau depuis le début du suivi Opta en 1966. Autre donnée marquante : aucun ballon touché dans la surface française par le Paraguay en première période.